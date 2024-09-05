Зеленський зустрінеться з Шольцом у Німеччині 6 вересня

Зустріч президента України та канцлера ФРН відбудеться у Франкфурті-на-Майні перед засіданням у форматі "Рамштайн", у якому Володимир Зеленський планує взяти участь.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) зустрінеться 6 вересня з президентом України Володимиром Зеленським, повідомив речник німецького уряду агентству AFP.

"Федеральний канцлер зустрінеться з українським президентом віч-на-віч у п'ятницю в другій половині дня у Франкфурті-на-Майні", - сказав речник у четвер, 5 вересня.

Зустріч відбудеться перед проведенням засідання Контактної групи з питань оборони України в так званому форматі "Рамштайн", що проводитиметься на однойменній американській авіабазі у ФРН.

Речник не надав жодних подальших подробиць про програму візиту Зеленського до Німеччини.

Зеленський особисто переконуватиме союзників дозволити бити західною зброєю по РФ

Раніше німецьке видання Der Spiegel повідомило з посиланням на джерела, що Зеленський візьме участь в засіданні у форматі "Рамштайн" особисто.

За інформацією видання, президент хоче особисто попросити у союзників більше зброї для захисту від російської агресії, насамперед - ракети дальнього радіусу дії та системи протиповітряної оборони (ППО).

Упродовж останніх місяців Зеленський неодноразово просив у західних союзників зняти обмеження на застосування поставленої ними далекобійної зброї для ударів по військових об'єктах на території вглибині РФ.

На засіданні традиційно головуватиме міністр оборони США Ллойд Остін. За даними "Голосу Америки", разом із ним до Німеччини прибуде голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун. Це буде вже 24-та зустріч у форматі "Рамштайн" відтоді, як Остін ініціював його в квітні 2022 року. Востаннє учасники групи збиралися 13 червня на полях зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі.