Західні ЗРК на сторожі українського неба
Постачання західних ЗРК стало якісним стрибком у справі захисту українського неба. Які ракетні системи ППО Україна вже отримала від Заходу - у фотодобірці DW.
ЗРК Patriot
Перша система Patriot надійшла в Україну у квітні 2023 року - передала ФРН. Patriot у версії PAC-3 може протидіяти балістичним загрозам, що він і довів - на початку травня 2023 року було збито російську аеробалістичну ракету "Кинджал", яку пропаганда РФ називала "невразливою". Країни-постачальники - Нідерланди, США, ФРН, Румунія. Боєкомплект також обіцяла надати Іспанія.
SAMP/T або MAMBA
ЗРК SAMP/T є франко-італійською розробкою та став першою європейською системою, що може збивати балістичні ракети. У червні 2023 року президент Франції Макрон повідомив, що одна така система вже стоїть на озброєнні ПС ЗСУ. Улітку 2024 року стало відомо про плани Італії передати Україні ще одну таку систему.
IRIS-T SLM
У жовтні 2022 року стало відомо про прибуття в Україну першої системи німецького ЗРК середнього радіусу дії IRIS-T SLM. Цей комплекс оснащений модифікованими для застосування з землі ракетами класу "повітря-повітря" й ефективний у протидії літакам, гелікоптерам, БпЛА та крилатим ракетам, що він не раз доводив під час бойових дій в Україні. Крім ФРН, ці системи або їхні складові постачала й Швеція.
IRIS-T SLS
IRIS-T SLS - підвид цього комплексу, який має менше ракет, а самі ракети меншої дальності, зате значно мобільніший. Україна отримувала від ФРН і цей ЗРК. Крім того, його поставки плануються й у майбутньому.
NASAMS
Восени 2022 року в Україну надійшли перші установки сучасного американсько-норвезького ЗРК середнього радіусу NASAMS. Цей комплекс так само добре себе зарекомендував у протидії російським дронам та крилатим ракетам. З відкритих джерел відомо, що Україна отримала або очікує на отримання загалом кількох десятків батарей цих ЗРК від цілої низки країн.
Spada Aspide
ЗРК Spada Aspide - європейська розробка. У листопаді 2022 року повідомлялося про надходження перших цих наданих Іспанією комплексів на озброєння ЗСУ. За характеристиками він відповідає німецькому IRIS-T або американсько-норвезькому ЗРК середнього радіусу NASAMS.
Crotale
Франція передала Україні кілька батарей зенітно-ракетних комплексів Crotale. Цей ЗРК теж ефективно може протистояти низьковисотним цілям, як-от БпЛА, літаки й гелікоптери.
MIM-23 Hawk
ЗРК MIM-23 Hawk - це справжній "ветеран" протиповітряної оборони країн НАТО, прийнятий на озброєння наприкінці 1950-х років. Утім, він пережив кілька модернізацій і досі спроможний істотно посилити захист неба від літаків, БпЛА та крилатих ракет, що він неодноразово доводив з осені 2023 року в Україні. Передачу цих систем або їхніх компонентів Україні оголошували зокрема Іспанія, США й Швеція.
Stormer HVM
Британські самохідні зенітно-ракетні комплекси Stormer HVM надійшли на озброєння ЗСУ ще влітку 2022 року й не раз ефективно прикривали дії ЗСУ на передовій. ЗРК Stormer HVM веде вогонь ракетами від британського ПЗРК Starstreak. Комплекс розрахований на знищення низьковисотних літаків, гелікоптерів чи БпЛА.
Avenger
ЗРК Avenger - високомобільний ЗРК малого радіусу дії, розміщений на шасі бронеавтомобіля HMMWV. Боєкопмлект до нього - ракети до ПЗРК Stinger. Ефективний у протидії низьковисотним цілям, зокрема БпЛА.
Mistral
Ще в квітні 2022 року повідомлялося про намір міноборони Норвегії передати ЗСУ сотню ЗРК Mistral як безоплатну допомогу від Осло. Згодом про передачу Україні кількох ЗРК Mistral повідомило міноборони Франції. Дані було надано постфактум. Сам ЗРК - розробка французького ВПК на основі однойменного ПЗРК і вважається досить ефективним для протидії крилатим ракетам.
Антидронова система VAMPIRE
Американська компанія L3Harris Technologies виготовляє антидронові ракетні системи Vampire для України. Vampire - значно легші й мобільніші за традиційні системи ППО, адже можуть встановлюватися на пікап. З переваг - висока точність і відносна дешевизна ракет, порівняно з ракетами з автоматичним наведенням.