ЗМІ: війська РФ перейшли у контрнаступ на Курщині

Російські провоєнні пабліки стверджують, що РФ почала штурм у Курській області та повернула кілька населених пунктів. Про "погіршення ситуації" пише і український DeepState. Офіційного підтвердження немає.

Близькі до міністерства оборони РФ російські провоєнні Telegram-канали пишуть в середу, 11 вересня, що армія Росії розпочала контрнаступ у Курській області.

Низка з них стверджує, що російські війська розпочали бої в кількох населених пунктах Курської області РФ і зайняли щонайменше два з них - Гордіївку та Внезапне. Ці села розташовані за чотири - шість кілометрів від українського кордону та з середини серпня були під контролем Збройних сил України (ЗСУ). Деякі Z-пабліки пишуть, що за час боїв 9-10 вересня війська РФ нібито витіснили ЗСУ з дев'яти населених пунктів Курщини. За різними оцінками цих каналів, російська армія повернула до 150 квадратних кілометрів території.

Український DeepState підтверджує "погіршення ситуації"

Український аналітичний проєкт DeepState напередодні ввечері написав про "погіршення ситуації на лівому фланзі нашого угрупування на Курщині".

За його даними, росіяни "почали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки". "Ще один удар відбувся з Кореньово, яке втратили нещодавно, на Снагость", - йдеться в повідомленні.

Про просування колони російської техніки повідомив і американський військовий аналітик Роб Лі. Він зазначив, що росіяни змогли переправити бронетанкові сили через річку Сейм, незважаючи на українські удари по мостах.

Офіційного підтвердження контрнаступу РФ у Курській області немає ні від російської, ні від української сторони.

Військова операція ЗСУ на Курщині

За повідомленнями російської влади та ЗМІ, ЗСУ почали проводити наступальну воєнну операцію на території Курської області РФ 6 серпня. Українська влада вперше підтвердила наступ 12 серпня.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під контролем українських військ станом на 27 серпня перебувало 1,3 тисячі квадратних кілометрів території РФ і 100 російських населених пунктів. Президент України Володимир Зеленський пояснив операцію необхідністю створення на території Росії "буферної зони".