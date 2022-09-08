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Війна Росії проти України
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ПолітикаЄвропа

Рамштайн-5: яку зброю отримає Україна від союзників

6 год. тому

Яке ще озброєння нададуть Україні? Про що домовлявся Київ з союзниками у "форматі Рамштайн"? Як протидіяти Росії? Підсумки зустрічі від Захара Бутирського з військової бази США у Рамштайні.

https://www.dw.com/uk/ramstajn5-aku-zbrou-otrimae-ukraina-vid-souznikiv-08092022/video-63063085
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