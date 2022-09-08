Рамштайн-5: яку зброю отримає Україна від союзників

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Яке ще озброєння нададуть Україні? Про що домовлявся Київ з союзниками у "форматі Рамштайн"? Як протидіяти Росії? Підсумки зустрічі від Захара Бутирського з військової бази США у Рамштайні.