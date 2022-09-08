Рамштайн-5: яку зброю отримає Україна від союзників

ПолітикаЄвропаРамштайн-5: яку зброю отримає Україна від союзників To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолітикаЄвропа6 год. тому6 год. томуЯке ще озброєння нададуть Україні? Про що домовлявся Київ з союзниками у "форматі Рамштайн"? Як протидіяти Росії? Підсумки зустрічі від Захара Бутирського з військової бази США у Рамштайні. https://www.dw.com/uk/ramstajn5-aku-zbrou-otrimae-ukraina-vid-souznikiv-08092022/video-63063085Реклама