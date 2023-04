Кого звинувачують у масштабному витоку розвідданих США

У найбільшому за останнє десятиліття витоку імовірно секретних документів американської розвідки і Петагону підозрюють 21-річного співробітника ВПС Нацгвардії США Джека Т., заарештованого в четвер, 13 квітня, в Дайтоні. 14 квітня суд у Бостоні офіційно звинуватив Джека Т. у несанкціонованому вилученні, зберіганні та передачі секретної інформації.

За даними ЗМІ, він публікував численні секретні матеріали у закритому чаті на популярній серед геймерів платформі Discord. Звідти файли нібито розійшлися іншими ігровими чатами, а потім стали доступні широкому загалу. Світові ЗМІ називають це, можливо, наймасштабнішим в Америці витоком конфіденційних даних з 2013 року, коли колишній співробітник ЦРУ та Агентства національної безпеки (АНБ) США Едвард Сноуден оприлюднив відомості про тотальне стеження американських спецслужб за комунікаціями між громадянами багатьох держав по всьому світу.

Водночас ЗМІ та фахівці вказують: достовірних доказів того, що до мережі зараз потрапили дійсно секретні файли, поки що немає. Міністр оборони США Ллойд Остін 13 квітня назвав те, що сталося, "несанкціонованим розкриттям інформації". DW розповідає про те, що відомо про Джека Т. та його роль у витоку імовірно секретних даних.

Discord - закритий чат ентузіастів

Закритий чат у Discord, у якому, як вважає влада США, вперше з'явилися документи Пентагону та розвідки, був створений у 2020 році. У групі під назвою Thug Shaker Central було близько 25 осіб, в основному чоловіків і підлітків, яких "об'єднувала любов до зброї, військової справи та релігії". Адміністратором та лідером спільноти був чоловік під ніком OG. За даними ЗМІ, це і є Джек Т.

У 2022 році людина під ніком OG опублікувала у чаті повідомлення, зміст якого учасники групи не відразу зрозуміли, оскільки воно було наповнене військовою лексикою, скороченнями та спеціальними термінами, розповіли журналістам учасники чату. Як написав OG, це була майже дослівна стенограма із "секретних розвідувальних документів", які він нібито приніс додому зі своєї роботи на "військовій базі". Учасники групи стверджують, що OG не був противником США і не працював в інтересах якоїсь країни, а хотів показати друзями по чату, "як насправді влаштований світ".

Протягом наступних місяців OG почав регулярно постити у чат схожі повідомлення, роз'яснюючи його учасникам, що означають ті чи інші терміни. OG стверджував, що публікує надтаємні звіти про пересування світових лідерів, тактичні зведення про стан збройних сил, геополітичний аналіз та власні пояснення. За словами членів групи, його мета полягала в тому, щоб "інформувати та справити враження".

OG очікував, що інші учасники чату уважно вивчатимуть всю інформацію, якою він ділився, і сердився, коли ті не виявляли належного інтересу, а більше цікавилися роликами на YouTube про зброю, повідомив The Washington Post один із учасників спільноти. Наприкінці 2022 року OG нібито навіть погрожував, що перестане викладати інформацію, якщо учасники чату не вивчатимуть її уважно.

Як документи із закритого чату стали доступні всім

Саме тоді, як повідомляється, OG змінив підхід і замість розшифровок став викладати в чат фотографії документів - відтоді він почав публікувати кілька файлів на тиждень. "Більшість людей на сервері були досить кмітливі, щоб зрозуміти, що вони не повинні публікуватися деінде", - розповів учасник групи.

При цьому майже половина учасників чату перебувала за межами США, у тому числі в Росії та Україні. 28 лютого цього року інший учасник Thug Shaker Central вперше опублікував кілька десятків фотографій OG на іншому сервері Discord, пов'язаному з YouTube-блогером під ніком wow_mao. На початку березня 10 документів звідти було викладено на сервері геймерів, присвяченому грі Minecraft.

Після цього доступ до, як вважається, секретних документів вже мали тисячі користувачів Discord, але витік ще місяць не потрапляв у поле зору влади США, пише NYT. Сам OG у середині березня перестав викладати нові матеріали. З 5 квітня документи із, як стверджувалося, оцінкою військової ситуації в Україні були розміщені в російських Telegram-каналах, на платформі 4chan і почали циркулювати в Twitter. При цьому ЗМІ зазначали, що матеріали могли бути відредаговані. Крім того, не було офіційних підтверджень, що до мережі і справді потрапили саме секретні дані.

ЗМІ знайшли Т. за цифровими слідами

Ще до того, як мін'юст США назвав ім'я підозрюваного у витоку даних, The New York Times, The Washington Post і проєкт Bellingcat встановили його особу за цифровими слідами, зіставивши деталі інтер'єру його будинку, які було видно на фотографіях документів, з акаунтами Т. в. соцмережах.

Джек Т. служив у званні рядового у розвідувальному підрозділі військово-повітряних сил Національної гвардії США у Массачусетсі. Службу в Нацгвардії чоловік розпочав у 2019 році. За словами джерела Bloomberg, спеціалізацією Т. була кібербезпека, через що він і міг мати доступ до секретних даних.

Співробітники ФБР затримали Джека Т. 13 квітня у його будинку в Дайтоні, штат Массачусетс. Наразі йому загрожує позбавлення волі на десятки років, пише The New York Times. Як пояснює видання, кожен опублікований документ фігуруватиме у справі як окремий пункт звинувачення, за кожним з яких йому загрожує до 10 років. За даними агентства Reuters, всього могло бути оприлюднено понад сотню документів.

Доступ до секретних документів можуть мати десятки тисяч людей

Нинішній витік унаочнює вади американської системи, в якій доступ до секретної інформації має дуже широке коло людей, констатують американські ЗМІ. NYT пише з посиланням на джерела в Пентагоні, що доступ, аналогічний тому, що мав Т., можуть мати десятки тисяч людей. Подібними оцінками офіційні особи та експерти поділилися у розмові з WP.

За їхніми словами, тисячі військовослужбовців і держслужбовців приблизно того ж віку, що й Джек Т., і ті, хто працює на нижчих посадах, можуть мати доступ до секретних документів. За словами джерела NYT, що має допуск до секретних даних, такі документи також нерідко розсилаються електронною поштою великій кількості людей.

Загалом, за оцінками спецслужб США, станом на жовтень 2019 року майже три мільйони людей у країні мали доступ до секретних документів, пише Bloomberg. Практика такого масштабного обміну конфіденційними даними почалася після терактів 11 вересня 2001 року. Ідея полягала в тому, що ширше розповсюдження розвідінформації може допомогти запобігти новій атаці по території США, уточнює агентство.

"Адміністрації Байдена буде важко пояснити, як найбільший за десятиліття витік розвідданих США міг скоїти 21-річний військовий, чия роль вимагала наявності диплома середньої школи, водійських прав і 18 місяців стажування на робочому місці", - робить висновок Bloomberg. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вже наказав переглянути процедури контролю доступу до розвідданих.