Колишній співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) та Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Едвард Сноуден отримав російське громадянство. Відповідний указ президента РФ Володимира Путіна опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації у понеділок, 26 вересня. Водночас, Держдепартамент США зазначив, що відомству невідомо про якісь зміни, пов'язані з американським громадянством ексспівробітника спецслужб.
Тим часом адвокат Сноудена Анатолій Кучерена повідомив "Інтерфаксу", що його підзахисний не підлягає оголошеній Путіним "частковій мобілізації", оскільки "не служив у російській армії, не має практики та досвіду військової служби". За словами Кучерени, дружина Сноудена також добиватиметься отримання громадянства РФ.
РФ надала колишньому співробітнику ЦРУ притулок
У червні 2013 року ексспівробітник спецслужб США Едвард Сноуден передав журналістам газет The Washington Post і The Guardian інформацію про масштабне стеження, яким займалася АНБ. Потім викривач вилетів до Гонконгу, а звідти - до Москви, де понад місяць перебував у транзитній зоні аеропорту Шереметьєво у зв'язку з тим, що США анулювали його паспорт.
Пізніше Росія надала Сноудену притулок, 2014 року відомий викривач отримав у РФ тимчасовий посвідку на проживання, а 2020-го - безстроковий ВНЖ. Тоді ж чоловік виявив намір отримати російське громадянство. Восени 2019 року вийшла книга Сноудена "Permanent Record" ("Особиста справа"), в якій він розповідає про події, що відбулися з ним після 2013 року.
США заочно висунули Сноудену звинувачення в розкраданні державної власності, розкритті даних про національну оборону та навмисну передачу секретної інформації стороннім особам.
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