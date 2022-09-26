Незважаючи на громадянство РФ, Едвард Сноуден не підлягає мобілізації, оскільки не служив у російській армії, повідомив його адвокат.

Колишній співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) та Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Едвард Сноуден отримав російське громадянство. Відповідний указ президента РФ Володимира Путіна опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації у понеділок, 26 вересня. Водночас, Держдепартамент США зазначив, що відомству невідомо про якісь зміни, пов'язані з американським громадянством ексспівробітника спецслужб.

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Тим часом адвокат Сноудена Анатолій Кучерена повідомив "Інтерфаксу", що його підзахисний не підлягає оголошеній Путіним "частковій мобілізації", оскільки "не служив у російській армії, не має практики та досвіду військової служби". За словами Кучерени, дружина Сноудена також добиватиметься отримання громадянства РФ.

РФ надала колишньому співробітнику ЦРУ притулок

У червні 2013 року ексспівробітник спецслужб США Едвард Сноуден передав журналістам газет The Washington Post і The Guardian інформацію про масштабне стеження, яким займалася АНБ. Потім викривач вилетів до Гонконгу, а звідти - до Москви, де понад місяць перебував у транзитній зоні аеропорту Шереметьєво у зв'язку з тим, що США анулювали його паспорт.

Пізніше Росія надала Сноудену притулок, 2014 року відомий викривач отримав у РФ тимчасовий посвідку на проживання, а 2020-го - безстроковий ВНЖ. Тоді ж чоловік виявив намір отримати російське громадянство. Восени 2019 року вийшла книга Сноудена "Permanent Record" ("Особиста справа"), в якій він розповідає про події, що відбулися з ним після 2013 року.

США заочно висунули Сноудену звинувачення в розкраданні державної власності, розкритті даних про національну оборону та навмисну передачу секретної інформації стороннім особам.