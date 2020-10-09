 Едвард Сноуден отримав у Росії посвідку на постійне проживання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2020

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Новини

Едвард Сноуден отримав у Росії посвідку на постійне проживання

Як повідомив адвокат викривача, Едвард Сноуден отримав посвідку на постійне проживання в Росії. Про отримання російського громадянства Сноуден поки що не думає

Едвард Сноуден

Едвард Сноуден (архівне фото)

Викривач Едвард Сноуден отримав посвідку на постійне проживання в Росії. Про це в четвер, 22 жовтня, повідомив його адвокат Анатолій Кучерена.

"Сьогодні Сноудену видали посвідку на проживання на безстроковій основі", - сказав адвокат, цитує російське інформаційне агентство "ТАСС".

Кучерена зазначив, що про отримання російського громадянства Сноуден поки що не думає. Раніше адвокат повідомляв, що термін дозволу на проживання Сноудена спливав 30 квітня 2020 року, але був автоматично продовжений через ситуацію з пандемією коронавірусу до 15 червня 2020 року. Одразу після завершення самоізоляції, Сноуден подав документи на подовження посвідки на проживання.

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Нагадаємо, 2013 року тодішній співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) США Сноуден оприлюднив відомості про методи електронного стеження американських спецслужб, у тому числі про нелегальне прослуховування переговорів закордонних лідерів. Через це влада США звинувачує викривача в шпигунстві.

Рятуючись від переслідування на батьківщині, Сноуден опинився в Росії, де перебуває з 2014 року.

Нещодавно Сноуден заявив, що залюбки повернувся б до США за умови, якщо йому гарантуватимуть проведення чесного судового процесу. У серпні цього року президент США Дональд Трамп натякнув, що може помилувати викривача.

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