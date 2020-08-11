 Дональд Трамп розглядає можливість помилування Едварда Сноудена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2020

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Новини

Дональд Трамп розглядає можливість помилування Едварда Сноудена

На думку президента США, багато людей вірять, що зі Сноуденом поводяться несправедливо, тож він розгляне можливість помилувати викривача, який переховується в РФ.

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції у власному гольф-клубі Bedminster

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції у власному гольф-клубі Bedminster

Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне питання помилування колишнього співробітника Агентства національної безпеки (АНБ) США Едварда Сноудена. Про це Трамп сказав у п'ятницю, 15 серпня, під час пресконференції у власному гольф-клубі Bedminster у штаті Нью-Джерсі.

"Я почну розглядати це", - заявив президент США у відповідь на питання про можливість помилувати Сноудена. Трамп додав, що не дуже добре знає про ситуацію із викривачем, який зараз перебуває у Росії, однак збирається "уважно її вивчити".

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Приводом для цікавості репортерів стала нещодавня заява американського президента виданню New York Post, коли він сказав, що "багато людей думають, що із ним (Сноуденом. - Ред.) поводяться несправедливо".

США вимагають суду над Сноуденом

Американська влада вимагає, аби колишній співробітник АНБ постав перед судом США. Йому закидають публікацію таємних даних та шпигунство після того, як у 2013 році він передав виданням The Washington Post та The Guardian масив секретних файлів. Ці дані продемонстрували масштаб таємного стеження з боку АНБ як всередині країни, так і за кордоном, зокрема й за лідерами інших держав, що спричинило не лише медійний, але й дипломатичний скандал.

При цьому, на думку міністерства юстиції США, Сноуден порушив закон не лише публікацією даних, але й подальшими своїми заявами та виданням книги "Особиста справа", в якій розповів про те, що з ним відбулося після 2013 року.

Сам Сноуден утік з США і отримав притулок у Росії, де він зараз проживає. В інтерв'ю журналу Der Spiegel він повідомив, що веде в РФ "цілком нормальне життя", але тримає дистанцію щодо російського суспільства, аби не дискредитувати свою роботу.

Трамп різко змінює думку

Слід зазначити, що у 2013 році Трамп ще називав Сноудена "шпигуном, який має бути страчений". В опублікованому в жовтні минулого року твіті він додав - якщо викривач допоможе розкрити інформацію щодо колишнього президента США Барака Обами, то він може змінити свою думку і стати "головним прихильником" Сноудена.

Трамп вже використовував своє право помилування для поліпшення долі союзників та близьких друзів. У липні цього року він звільнив від тюрми свого колишнього радника Роджера Стоуна. Його було засуджено до трьох років ув'язнення за неправдиві свідчення у рамках "російської справи".

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