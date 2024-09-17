CNN: США зменшили допомогу Україні через скорочення запасів

Пакети військової допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки в останні місяці стали меншими через скорочення власних запасів Пентагону. Про це у вівторок, 17 вересня, повідомив телеканал CNN з посиланням на американських чиновників. Крім того, у Вашингтоні побоюються, що в разі передання Києву всієї необхідної допомоги обороноздатність самих Сполучених Штатів опиниться під загрозою, повідомили співрозмовники CNN.

Зокрема, через подібні побоювання Пентагон попросив Конгрес США дати йому більше часу для освоєння шести мільярдів доларів, передбачених на озброєння та оснащення України - доступ до цих коштів може бути закрито, якщо їх не використають до кінця вересня. Це різка зміна курсу порівняно з минулим роком, коли адміністрація президента країни Джо Байдена просила Конгрес якнайшвидше схвалити додаткове фінансування України, зазначає телеканал.

Як вказує CNN, починаючи з квітня, пакети військової допомоги Києву не перевищували 400 мільйонів доларів, а вартість більшої частини таких пакетів перебувала в діапазоні від 125 до 250 мільйонів доларів. Зменшення допомоги пов'язане, зокрема, з темпами виробництва, які недостатні для одночасного постачання ЗСУ і поповнення запасів Пентагону. Особливо це стосується артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів і зенітно-ракетних комплексів Patriot, повідомили джерела телеканалу.

Так, до початку повномасштабної війни РФ проти України США щомісяця виробляли близько 15 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів. Зараз із відкриттям нових заводів і виробничих ліній у США виробляють 40 тисяч снарядів на місяць. Однак Пентагону все одно знадобиться більше року, щоб досягти своєї мети з виробництва 100 тисяч снарядів щомісяця. Процес нарощування виробництва йде за графіком, але він триватиме роки і потребуватиме нових потужностей, розширення фабрик і бажання Конгресу виділити гроші, пояснили співрозмовники CNN.