США виявили помилок на $2 млрд у звітах щодо допомоги Києву

У 2023 році мала місце схожа ситуація: Пентагон повідомив, що внаслідок бухгалтерської помилки була завищена вартість відправленого Києву озброєння на суму 6,2 мільярда доларів.

Пентагон виявив помилки у своїх розрахунках боєприпасів, ракет та іншого обладнання, відправленого в Україну, що дає можливість надіслати Києву додаткову зброю на два мільярди доларів. Про це йдеться у звіті уряду США від 25 липня, повідомляє Reuters.

Як зазначається, міністерство оборони США мало проблеми в точній оцінці предметів оборонного призначення, які відправляють в Україну, через нечіткі бухгалтерські визначення.

У своїй звітності Пентагон заявив, що співробітники використовували відновну вартість для підрахунку військової допомоги, а не вартість зброї на час її придбання та амортизації.

У 2023 році мала місце схожа ситуація, коли Пентагон повідомив, що внаслідок бухгалтерської помилки була завищена вартість відправленого Києву у 2022-2023 роках озброєння, після чого з'явилася можливість здійснити додаткові постачання на суму 6,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, у квітні цього року Палата представників Конгресу США ухвалила закон про національну безпеку, який передбачає військову допомогу на 95 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та інших союзників США, зокрема для України - в розмірі близько 61 мільярда доларів.

На початку липня міноборони США оголосило виділення Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму понад 2,3 мільярда доларів.