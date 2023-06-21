Пентагон переоцінив надане Україні озброєння на мільярди

Після аудиту у міноборони США виявили помилку в оцінці озброєнь, які передавали Україні з власних запасів. Сумарно помилка за два роки становить 6,2 мільярда доларів.

Сполучені Штати завищили вартість озброєнь і бойової техніки, відправленої в Україну, більш ніж на 6 мільярдів доларів, повідомило у вівторок, 20 червня, міністерство оборони США.

Читайте також: Союзники України пообіцяли багато нової військової допомоги

Під час аудиту були виявлені "невідповідності" в оцінках оснащення, відправленого зі США з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, заявила під час пресбрифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. У Пентагоні використовували в розрахунках вартість зброї й оснащення, яке заміщує передану бойову техніку, а не так звану залишкову вартість, "тим самим завищуючи вартість оснащення, яке було вилучене з американських запасів й надане Україні", заявила Сінгх.

Речниця зазначила, що розрахунок був зроблений для 2022 та 2023 фінансових років, де сумарна похибка становить 6,2 мільярда доларів. Сінгх підкреслила, що "помилки в оцінці" не обмежують "надання Вашингтоном підтримки Україні". Також Сінгх зазначила, що після виявлених помилок Пентагон отримав нові вказівки з оцінки вартості наданого Україні обладнання, "щоб гарантувати, що ми використовуємо найточніші методи обліку".

У травні інформагенція Reuters повідомляла , що Сполучені Штати переоцінили вартість наданої Україні допомоги на суму близько трьох мільярдів доларів.

Загальна вартість американської військової допомоги, наданої Україні з початку війни, за даними dpa, наприкінці травня оцінювалася в 37,6 мільярда доларів (34,5 мільярда євро - Ред.). Сполучені Штати вважаються одним з найважливіших союзників України в боротьбі проти російського повномасштабного вторгнення.