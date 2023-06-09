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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Олександр Куницький
36 хв. тому

США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні. До нього увійдуть системи ППО HAWK і ракети до них, а також боєприпаси для Patriot, артилерійські снаряди та безпілотники Puma.

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ЗРК Hawk
ЗРК Hawk Фото: imago stock&people

Міністерство оборони США у п'ятницю, 9 червня, оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму близько 2,1 мільярда доларів.

Як повідомляється на сайті Пентагону, допомога виділяється через ініціативу сприяння безпеці України (USAI), у рамках якої зброю замовляють безпосередньо у виробників або партнерів, а не беруть із запасів міністерства оборони.

У пакет увійдуть зенітні ракетні комплекси (ЗРК) Hawk і ракети до них, додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot, боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням, безпілотні авіаційні системи Puma, артилерійські снаряди калібру 105 мм і 203 мм. Крім того, гроші виділяються також на навчання та технічне обслуговування техніки.

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Багатомільярдна допомога Україні від США

У Пентагоні наголосили, що включно з новим пакетом допомоги, США виділили вже понад 40,4 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні за час президенства Джо Байдена.

Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, ця сума вже перевищила 39,7 мільярда доларів.

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ЗРК Hawk

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

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