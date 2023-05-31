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США оголосили новий пакет допомоги для України на 300 $млн

Анастасія Шепелева
1 год. тому

У рамках нового пакета допомоги США обсягом 300 мільйонів доларів Україна отримає додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot і РСЗВ HIMARS, а ще системи ППО, оголосили в Білому домі.

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ЗРК Patriot
ЗРК PatriotФото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Сполучені Штати Америки оголосили надання Україні нового пакета військової допомоги. Відповідну заяву зробив у середу, 31 травня, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі.

За словами Кірбі, у рамках нового пакета військової допомоги Київ отримає боєприпаси для зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot і реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS. Крім того, Україна отримає від США додаткові системи ППО, додав Кірбі.

"У рамках цього пакета ми забезпечимо Україну додатковими боєприпасами для Patriot (...) а також дамо більше систем ППО Avenger і Stinger, і звісно, боєприпаси для HIMARS, артилерії, протитанкових озброєнь", - сказав Кірбі на брифінгу в Білому домі.

Кірбі також уточнив, що йдеться про 39-й пакет американської військової допомоги для України, озброєння для якої надходить з арсеналів Пентагону.

Включно з цим пакетом, військова допомога США Україні, надана від початку повномасштабного вторгнення Росії, перевищить 37,6 мільярда доларів.

Згодом на сайті міноборони США оприлюднили детальний перелік позицій озброєнь та оснащення, яка отримає Україна в рамках цього пакета допомоги.

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У Байдена не знають, хто причетний до атаки дронів на Москву

Водночас Кірбі визнав, що адміністрація Байдена не знає, хто несе відповідальність за атаку безпілотниками в Москві цього тижня. США не мають "конкретної інформації, яка б вказувала на те, хто несе відповідальність" за атаку на житловий будинок у Москві, сказав Кірбі, додавши, що Україна заперечує свою відповідальність, передає Reuters. 

За словами Кірбі, США не буде втручатися і розслідувати ці інциденти. "Для нас це було б недоречно", - наголосив чиновник.

Відповідаючи на запитання, чи була ця атака частиною українського весняного контрнаступу, Кірбі зазначив: "Українські військові повинні пояснити, коли і як почнеться їхній контрнаступ.

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ЗРК Patriot

США оголосили новий пакет допомоги для України на 300 $млн

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