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ЗРК Patriot (архівне фото)
ЗРК Patriot (архівне фото)Фото: Sebastian Apel/U.S. Department of Defense/AP/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Українські сили збили літак РФ за допомогою Patriot - CNN

Роман Губа
2 год. тому

Українські війська збили щонайменше один російський літак за допомогою ЗРК Patriot, пише CNN. Здебільшого такі літаки тримаються за оборонними лініями РФ, і це ускладнює протидію їм за допомогою менш далекобійних систем.

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За останні тижні українські війська збили щонайменше один російський літак за допомогою зенітно-ракетного комплекту (ЗРК) Patriot. Про це у п'ятницю, 19 травня, повідомляє CNN із посиланням на слова представників міноборони США та Конгресу.

Літак, у який поцілив ЗРК Patriot, був на бойовому курсі, щоб здіснити ракетний удар по території України, зазначили джерела видання. Здебільшого такі літаки тримаються за оборонними лініями РФ, і це ускладнює для України протидію їм за допомогою менш далекобійних систем, як-от NASAMS, пише CNN.

Окрім того, співрозмовники видання наголосили, що Україна має право самостійно вирішувати, коли і як залучати передані їй Patriot для протидії російські агресії.

Деякі співробітники Конгресу вважають, що сучасні винищувачі (як-от F-16 - Ред.) допомогли б Україні легше вражати російські літаки без необхідності витрачати дорогі боєприпаси Patriot, які призначені для перехоплення балістичних ракет. Втім деякі американські офіційні особи скептично ставляться до цього аргументу і зазначають, що Росія має ЗРК , які легко можуть збивати винищувачі F-16. На їхню думку, саме через це Україна не виконує чимало повітряних місій з тими винищувачами, які вже має.

Пошкоджений РФ під Києвом ЗРК Patriot уже полагодили - США

Під час масованого ракетного удару, завданого російськими військами по території України у ніч на вівторок, 16 травня, українська ППО збила всі 18 випущених російських ракет. Серед них було, зокрема, шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Вперше збити російську гіперзвукову ракету "Кинджал" протиповітряній обороні України вдалося у ніч на 4 травня. Згодом стало відомо, що ціль було уражено з зенітного ракетного комплексу Patriot.

Пізніше стало відомо, що один ЗРК Patriot був незначно пошкоджений поблизу Києва під час  російської ракетної атаки. Наразі систему вже полагодили, повідомила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх на брифінгу.

На озброєнні України нині перебуває два комплекси Patriot, один з яких надали США, а другий -  Німеччина та Нідерланди. Минулого тижня американські офіційні особи повідомили, що Росія вже атакувала ці системи гіперзвуковими ракетами, зокрема 4 травня. Та атака була невдалою - українці успішно перехопили ракету ще до того, як вона встигла влучити в ЗРК.


Patriot проти "Кинджала"

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