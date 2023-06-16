Союзники України пообіцяли багато нової військової допомоги

Збільшити військову допомогу Україні в цей критичний час - такий був головний посил зустрічей у Брюсселі в четвер, 15 червня, - як серед міністрів оборони країн НАТО, так і в Контактній групі по Україні під егідою США. "Багато нових зобов'язань" з постачання зброї Києву пообіцяв генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг - і ці очікування справдилися.

Канада анонсувала пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів, до якого входять понад 200 критично важливих ракет ППО. США, Великобританія, Данія та Нідерланди внесли фінансування для додаткових постачань Україні ракет ППО. Італія також оголосила про надання Києву "особливо важливих засобів", Норвегія та Німеччина зобов'язалися надати пакети військової допомоги, розраховані на кілька років. Данія оголосила про свій власний пакет військової допомоги на 2,6 мільярда доларів до 2024 року. Все це перерахував на пресконференції міністр оборони США Ллойд Остін, наголосивши, що тим самим союзники України, яких у контактній групі понад 50, демонструють єдність та готовність підтримувати Київ багато років.

"Боротьба України - це марафон, а не спринт, тому ми продовжимо забезпечувати її терміновою допомогою, необхідною прямо зараз, а також підтримкою, яка дозволить їй убезпечити себе від російської агресії у довгостроковій перспективі. Ми підтримуватимемо Україну в цьому довгому шляху", - сказав він.

"Коаліція винищувачів" робить перші кроки

Натхненним виглядав український колега Остіна Олексій Резніков. На запитання DW, чи він задоволений зустріччю, міністр оборони відповів ствердно. "Я почув важливі новини про "пташину коаліцію" - коаліцію винищувачів", - сказав він і змахнув руками, зображуючи одночасно крила та лапки. Резніков нагадав, що 14 лютого на зустрічі з главами міноборони країн НАТО продемонстрував шовкову нагрудну хустку із зображенням винищувача: "А сьогодні партнери з коаліції вже повідомили, що розпочнеться навчання пілотів".

Потрібно зробити ще багато роботи, перш ніж літаки F-16 зможуть бути розгорнуті в Україні, попередив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, - включаючи мовну підготовку та навчання пілотів. "Коаліцію винищувачів" очолюють Данія та Нідерланди. Вони обговорили з українськими партнерами та рештою союзників свій план щодо навчання ЗСУ роботі з системою літаків F-16. "Вкрай необхідно зараз зосередитися на протиповітряній обороні, тому зараз ми розпочали програму навчання українських пілотів, - сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. - Це дуже важливий крок, і ми були раді отримати "зелене світло" від Вашингтона".

Зустріч контактної групи оборони України в Брюсселі, 15 червня Фото: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance

Вона розповіла, що голландці спільно з данцями розробляють програму навчання не лише для пілотів, а й для технічного персоналу. "Наступним кроком буде надання самих літаків, але зараз це не обговорюється", - наголосила Оллонгрен.

Фундамент для майбутньої армії України

Майбутня армія України стане "східним щитом Європи та НАТО", запевнив Резніков, додавши, що окрім "крилатої коаліції" є ще "танкова коаліція", "протиповітряна коаліція", "артилерійська родина" та нові об'єднання союзників, націлені на зміцнення обороноздатності ЗСУ. "Сьогодні на зустрічі Контактної групи з оборони України колеги Франсуа Бауш (міністр оборони Люксембургу. - Ред.) та Ханно Певкур (міністр оборони Естонії. - Ред.) підтримали мою ідею створення "IT-коаліції" у рамках формату "Рамштайн". Вони готові взяти на себе керівну роль у створенні цієї групи. Отже, вже не за горами ще одна коаліція, яка забезпечить перемогу України", - твітнув Резніков увечері того ж дня.

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Наразі закладається фундамент майбутньої військової могутності України, вважає голова Пентагону Ллойд Остін. "Цілком очевидно, що їй потрібні сили, здатні взаємодіяти з нашими збройними силами", - наголосив він. 60 тисяч українських військових уже пройшли навчання у різних країнах, повідомив Марк Міллі. "65 курсів у 33 країнах на трьох континентах. 6 тисяч військових навчаються прямо зараз", - уточнив він. За даними Єврокомісії, 24 тисячі українських солдатів пройшли підготовку у країнах Євросоюзу. Сьогодні Україна добре підготовлена до майбутніх викликів, вважають високопосадовці Північноатлантичного альянсу. Українська армія - це організація, що навчається і адаптується до мінливої ситуації, зазначив Ллойд Остін. Змінилися й постачання озброєнь від її союзників, що позначається на досягненнях ЗСУ на полі бою, додав він. Навіть за суттєвих втрат, неминучих для таких інтенсивних боїв, характерних для контрнаступу, "важливо те, що українці можуть заповнити шкоду". "А бойових машин у них ще багато, - запевнив глава Пентагону. - У результаті перевага буде за тим, у кого є підтримка та життєзабезпечення".

Що зараз найпотрібніше Україні?

Паралельно союзники продовжують працювати над забезпеченням України засобами протиповітряної оборони та боєприпасами, яких вона гостро потребує. На думку Столтенберга, Україні потрібні будь-які види військової допомоги, але головна увага має бути приділена підтримці вже переданих їй Заходом систем озброєнь - їхньому обслуговуванню, ремонту та забезпеченню боєприпасами.

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"Якщо ми хочемо справедливого та міцного миру, то нам необхідно надавати військову підтримку Україні. Тому що це єдиний спосіб для України звільнити землю та надіслати чіткий сигнал Москві, що Росія не переможе на полі бою", - сказав генсек НАТО. Що ще зараз потрібне Україні? Чіткий сигнал того, що ми продовжуватимемо допомагати їй, переконаний естонський міністр Ханно Певкур. "Кремль не може думати, що Захід відвернеться від України, ні, ми продовжуватимемо допомагати, ми заповнимо втрати. - сказав він. - Зараз в Україні є те, що їм потрібно, а ми повинні гарантувати запчастини та обслуговування. Україні буде дуже складно прорвати оборонні рубежі Росії, але вони це зроблять, і мета - повернути якнайбільше територій".

Водночас він визнав, що єдиною гарантією безпеки України є членство в НАТО, однак, як і багато його колег, не зміг сказати, коли саме це станеться. Київ сподівається отримати дорожню карту на липневому саміті альянсу у Вільнюсі.

НАТО зближується з Україною

Комісія Україна-НАТО обговорила майбутній саміт альянсу в Литві, де очікується ухвалення рішення щодо програми багаторічної підтримки України "зі значним фінансуванням", розрахованої на її перехід від радянських стандартів до стандартів НАТО. Члени Альянсу також узгодили новий формат, про який напередодні говорив Столтенберг, пише агентство dpa із посиланням на джерела у дипломатичних колах. Йдеться про підвищення статусу нинішньої Комісії Україна-НАТО до рівня Ради Україна-НАТО. Як пояснив 14 червня генсек Альянсу, це означатиме відносини на рівних між Україною та 31 країною Альянсу в рамках ради. На відміну від комісії новий орган зможе приймати рішення і дозволить поглибити співпрацю України і НАТО, переконаний її генсек.