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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Валерій Сааков
3 год. тому

У рамках нового пакета оборонної підтримки Вашингтон передає Києву боєприпаси та бронетехніку на загальну суму у 325 мільйонів доларів.

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Американська бойова машина піхоти Bradley
Американська бойова машина піхоти BradleyФото: Baderkhan Ahmad/AP Photo/picture alliance

Міністерство оборони Сполучених Штатів розкрило деталі чергового пакета оборонної допомоги для України на суму близько 325 мільйонів доларів. Як повідомляється на сайті Пентагону, Україна отримає від США в новому пакеті допомоги боєприпаси до низки вже переданих західних систем озброєнь.

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Йдеться насамперед про неназвану кількість ракет для зенітних ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм. Крім того, у цьому пакеті США передають українським військовим ПЗРК Stinger, ракети до протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) TOW, ПТРК Javelin, протитанкові гранатомети AT-4, 22 мільйони боєприпасів для стрілецького озброєння та ручні гранати, а ще вибухові пристрої для прокладання проходів у інженерних загородженнях, засоби зв'язку, запчастини та інше обладнання.

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У новий пакет підтримки увійшла також бронетехніка, зокрема, 15 бойових машин піхоти Bradley, 10 бронетранспортерів Stryker.

Пакет допомоги виділяється в рамках повноважень американського президента (PDA) й надаватиметься одразу з наявних запасів Пентагону, тож передача цього озброєння й оснащення Україні має тривати відносно недовго.

"Сполучені Штати і надалі підтримують народ України, чия незламна мужність і солідарність надихає світ", - прокоментував виділення цього пакета держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Тим часом уряд Великобританії анонсував передання Україні нового пакета військової допомоги з протиповітряної оборони на суму 92 мільйони фунтів стерлінгів. Як повідомляє телеканал Sky News, про це було оголошено під час зустрічі міністрів оборони Об'єднаних експедиційних сил. "У рамках пакета буде поставлено радари для захисту від невибіркових російських ударів, а також зброю і значну кількість боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

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Обладнання, яке підвищить спроможність України "захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення і передовий персонал", буде закуплено в найближчі місяці через Міжнародний фонд для України. До Об'єднаних експедиційних сил входять Британія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, США надали Україні понад 40 мільярдів доларів безпекової допомоги.

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Топтема

Американська бойова машина піхоти Bradley

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

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