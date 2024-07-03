США виділили Україні новий пакет допомоги на $2,3 мільярда

До нового пакета допомоги США увійдуть ракети для HIMARS та систем ППО, зокрема Patriot, а також артилерійські снаряди.

Міністерство оборони США у середу, 3 липня, оголосило виділення Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму понад 2,3 мільярда доларів.

Як повідомляється на сайті Пентагону, допомога в розмірі 2,2 мільярда доларів виділяється через ініціативу сприяння безпеці України (USAI), в рамках якої зброю замовляють безпосередньо у виробників або партнерів. За цією програмою планується закупівля ракет для ЗРК Patriot та NASAMS. США планують прискорити постачання вказаних засобів, надавши пріоритет постачанню зенітних ракет Україні, відправивши їй їх раніше, ніж в інші країни, які розмістили замовлення на них у американських компаній-виробників.

Ще 150 мільйонів доларів виділяється з інвентарних запасів американського міноборони в рамках механізму, який наділяє президента США повноваженнями щодо передачі озброєнь (PDA).

Цей пакет міститиме ракети до систем ППО Hawk та систем залпового вогню HIMARS, 155-міліметрові і 105-міліметрові артилерійські снаряди, 81-міліметрові мінометні снаряди, протитанкові ракети TOW, протитанкові системи Javelin і AT-4. Крім того, Україна отримає набої для стрілецької зброї та ручні гранати, вибухівку, автомобілі для буксирування та транспортування техніки, тактичні аеронавігаційні системи та обладнання забезпечення літаків, запасні частини, обладнання для технічного обслуговування тощо.

Як уточнила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифігу, це вже сьомий пакет, який виділяють США після схвалення закону про виділення $60 млрд на підтримку України.

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Таким чином загальна сума військової допомоги, наданої Києву Вашингтоном від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, сягає вже понад 53,6 мільярда доларів.