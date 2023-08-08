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США після помилки в обліку відправляють Україні нову зброю

Анастасія Шепелева | Віолетта Чайковська
2 год. тому

Як пише Reuters, США оголосять 8 серпня нову військову допомогу Україні на 200 мільйонів доларів після того як Пентагон раніше помилково завищив вартість наданої ЗСУ зброї на 6,2 мільярда доларів.

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Український військовий з Javelin
Український військовий з JavelinФото: Kaniuka Ruslan/Avalon/Photoshot/picture alliance

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить у вівторок, 8 серпня, нову військову допомогу Україні на 200 мільйонів доларів, повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників.

Ідеться про початок розподілення коштів після бухгалтерської помилки міністерства оборони США: вартість зброї, наданої Збройним силам України (ЗСУ), помилково завищили на 6,2 мільярда доларів. Причиною такої помилки в обліку стало використання Пентагоном у розрахунках вартості озброєнь, які заміщують передану Україні техніку. Як зауважує агентство, помилка спрацювала на користь Києва, оскільки тепер він може отримати більше зброї.

До нової допомоги увійдуть ракети до установок протиповітряної оборони (ППО) Patriot, керовані реактивні снаряди (GMLRS) до реактивних систем залпового вогню (наприклад, HIMARS і M270 MLRS), протитанкові ракети до переносних комплексів Javelin, протитанкові керовані ракети TOW, ручні протитанкові гранатомети AT4, обладнання для розмінування та інше.

З початку війни Україна отримала від США 66 мільярдів доларів

За даними The Washington Post, з початку повномасштабної війни Росії проти України США надали Києву 66,2 мільярда доларів допомоги.

Військова підтримка склала 43 мільярди доларів: 23,5 - безпосередньо на зброю, 18 - на логістику, навчання та консультування, 1,5 - на позики іншим країнам для закупівлі озброєння. Бюджетна підтримка склала 20,5 мільярда доларів, а гуманітарна, зокрема допомога біженцям - 2,6 мільярда.

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