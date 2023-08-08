Перші танки Abrams готові до відправки в Україну - США

США схвалили відправку ЗСУ першої партії танків "Абрамс". Вони прибудуть в Україну на початку осені. Їх доставлять разом з боєприпасами, запчастинами та ремонтними засобами.

США схвалили на вихідних відправку Україні першої партії танків Abrams. Про це ввечері в понеділок, 7 серпня, повідомив начальник відділу закупівель армії США Даг Буш.

"Вони вже готові. Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається. Боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Тобто, це не просто танки, це повний пакет, який йде разом з ними. Це все ще в процесі", - сказав Буш на брифінгу.

Танки мають прибути в Україну на початку осені, передає CNN .

Раніше видання Politico писало, що перша партія "Абрамсів" налічуватиме від шести до восьми танків. Загалом США планують відправити 31 танк, що відповідає українському танковому батальйону. Йдеться про моделі M1A1, які не мають, зокрема, броні зі збідненого урану. На постачання сучаснішої моделі А2 пішов би рік, зазначає видання.

Влітку військових Збройних сил України (ЗСУ) тренували на навчальних "Абрамсах" у Німеччині. 10-тижневий курс керування, ремонту та обслуговування техніки мали пройти близько 250 українців.

США також працюють з європейськими союзниками над створенням потужностей для ремонту танків Abrams та іншої важкої бронетехніки, переданої Україні.

Танки M1 Abrams для ЗСУ: переваги і недоліки To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video