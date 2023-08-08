  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Перші танки Abrams готові до відправки в Україну - США

Анастасія Шепелева
59 хв. тому

США схвалили відправку ЗСУ першої партії танків "Абрамс". Вони прибудуть в Україну на початку осені. Їх доставлять разом з боєприпасами, запчастинами та ремонтними засобами.

https://p.dw.com/p/4Uss7
Танки Abrams M1A1
Танки Abrams M1A1 Фото: U.S. Army/abaca/picture alliance

США схвалили на вихідних відправку Україні першої партії танків Abrams. Про це ввечері в понеділок, 7 серпня, повідомив начальник відділу закупівель армії США Даг Буш.

"Вони вже готові. Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається. Боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Тобто, це не просто танки, це повний пакет, який йде разом з ними. Це все ще в процесі", - сказав Буш на брифінгу.

Танки мають прибути в Україну на початку осені, передає CNN.

Раніше видання Politico писало, що перша партія "Абрамсів" налічуватиме від шести до восьми танків. Загалом США планують відправити 31 танк, що відповідає українському танковому батальйону. Йдеться про моделі M1A1, які не мають, зокрема, броні зі збідненого урану. На постачання сучаснішої моделі А2 пішов би рік, зазначає видання.

Влітку військових Збройних сил України (ЗСУ) тренували на навчальних "Абрамсах" у Німеччині. 10-тижневий курс керування, ремонту та обслуговування техніки мали пройти близько 250 українців.

США також працюють з європейськими союзниками над створенням потужностей для ремонту танків Abrams та іншої важкої бронетехніки, переданої Україні.

Танки M1 Abrams для ЗСУ: переваги і недоліки

Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

США схвалили відправку в Україну перших танків Abrams

edition.cnn.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Танки Abrams M1A1

Перші танки Abrams готові до відправки в Україну - США

Політика59 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Демонстрація на підтримку регулювання орендної плати у Берліні

Житло у ФРН. Скільки коштує оренда та чи легко його знайти

Житло у ФРН. Скільки коштує оренда та чи легко його знайти

Суспільство17 год. тому
Встановлення тризуба на щиті "Батьківщини-матері"

Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

Історія19 год. тому11 фото
На конвеєрі китайського автовиробника BYD

Китайський автопром витісняє німецьких виробників

Китайський автопром витісняє німецьких виробників

Економіка6 серпня 2023 р.
Ярмарок вакансій для українських біженців у Німеччині

Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Економіка4 серпня 2023 р.
Акція на підтримку України в Польщі, квітень 2023

Закиди "невдячності": чи втомився Захід від України

Закиди "невдячності": чи втомився Захід від України

Політика4 серпня 2023 р.
Ілюстративне зображення орбітальної станції Starlab

Європа й США розробляють нову МКС без РФ

Європа й США розробляють нову МКС без РФ

Технології4 серпня 2023 р.
На головну сторінку