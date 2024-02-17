Віцепрезидентка США про гроші для України: Маємо лише план А

США мають лише один план - забезпечити Україну тим, що необхідно, заявила віцепрезидентка США Камала Харріс. Вона висловила упевненість, що пакет допомоги буде проголосовано.

Віцепрезидентка США Камала Харріс висловила упевненість, що конгресмени виділять кошти на підтримку України, адже Вашингтон не розглядає запасних варіантів. Про це вона заявила у суботу, 17 лютого, в Мюнхені після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

"У нас план тільки один - А. Забезпечити Україні те, що необхідно... Я переконана, що пакет додаткової допомоги буде проголосовано. Впевнена, що є консенсус двох партій. І має бути наша відповідь - залишитися зі своїми друзями", - цитує Харріc "Інтерфакс-Україна".

Вона наголосила, що питання підтримки України - ключове. "Учора я чітко сказала - коли ми говоримо про роль Америки, ми не можемо грати в політичні ігри", - наголосила Харріс.

У США, наголосила вона, є двопартійна підтримка України в обох палатах Конгресу США, і команда президента Джо Байдена й далі працюватиме над забезпеченням ресурсами, які потрібні Україні для успіху. "Ми продовжуватимемо підтримувати ваші зусилля для здобуття миру на справедливих умовах. Ми дотримуємося принципу, що Росія заплатить за те, що вона зробила, за те, що вона скоїла. І ми побачимо Україну на виході з цієї війни як вільну, демократичну та незалежну країну", - цитує Харріс пресслужба Офісу президента України.

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Зеленський: Пакет допомоги США - життєво важливий

Своєю чергою Зеленський наголосив, що Україна розраховує на позитивне рішення" Конгресу США. "Для нас цей пакет - життєво важливий. Якщо ми говоримо про альтернативу - тоді це не стратегічний партнер", - зазначив він. При цьому глава держави не став називати можливу відмову Конгресу підтримати Україну "зрадою", адже не вірить, що "наш партнер може не підтримати Україну".

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Водночас, за словами Зеленського, ухвалення пакета допомоги Україні в Конгресі недостатньо для перемоги. "Необхідна велика союзницька робота. Це точно шлях уперед, але це ще не перемога. Рух уперед важливіший, ніж стагнація на полі бою", - сказав Зеленський.

Співрозмовники також обговорили питання відновлення справедливості й подальшого тиску на Володимир Путіна та його режим в усіх напрямах. Зокрема, Зеленський наголосив, що потрібно саме цього року забезпечити конфіскацію та використання російських активів на користь захисту від російського терору. "Путін не цінує життів людей, не розуміє та не поважає жодних правил. Єдине, що для Путіна важливо, - це гроші та сила. Потрібне сильне рішення, яке конфіскує заморожені активи Росії. І потрібен подальший повномасштабний тиск санкціями на Росію", - наголосив він.