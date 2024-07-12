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Військову допомогу Україні почали координувати через НАТО

Олександр Куницький | Даниїл Сотников
12 липня 2024 р.

Координацію поставок зброї ЗСУ та навчання українських військових почали переводити в новий штаб Альянсу.

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Президент України Володимир Зеленський і генсек НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі, 27 червня 2024
Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Єнс СтолтенбергФото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

З п'ятниці, 12 липня, постачання озброєнь Україні, а також навчання українських солдатів у Європі починають координувати через новий штаб Північноатлантичного альянсу (НАТО) - у Вісбадені в Німеччині, який союзники вирішили створити на саміті Альянсу у Вашингтоні в США. Про це повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

За словами співрозмовників агенції, попри формальний старт роботи, головнокомандувачу об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, ймовірно, знадобиться ще кілька місяців для налаштування діяльності штабу так, щоб той міг повністю взяти на себе всі заплановані завдання.

До того часу координація триватиме також через збройні сили США. Для цього в штаб-квартирі командування американських збройних сил наприкінці 2022 року сформували підрозділ із 300 військовослужбовців під назвою "Група з підтримки України в сфері безпеки" (Security Assistance Group-Ukraine, SAG-U). Їм на зміну прийде штаб НАТО в німецькому Вісбадені у складі 700 співробітників, зокрема - 40 німецьких.

Підтримка України навіть у разі перемоги Трампа

Завданням нового штабу під назвою NSATU (Nato Security Assistance and Training for Ukraine) буде також допомога Україні в її подальшому зближенні з Альянсом. "З точки зору міжнародного права NSATU не зробить з НАТО учасницю конфлікту (війни Росії проти України. - Ред.)", - йдеться в заяві союзників за підсумками саміту.

"Мета полягає в тому, щоб перевести допомогу Україні в сфері безпеки на постійну основу і таким чином забезпечити поліпшену, передбачувану та узгоджену підтримку", - йдеться в заяві країн НАТО.

Як повідомив генерапльний секретар НАТО Єнс Столтенберг, схвалений на саміті план дасть змогу гарантувати надання Збройним силам України (ЗСУ) допомоги навіть у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді 2024 року.

Нагадаємо, країни-учасниці НАТО погодилися виділити щонайменше 40 мільярдів євро військової допомоги Україні в 2025 році.

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