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Іспанія: Україна у вересні матиме батарею ЗРК Hаwk

Дмитро Шварц
25 липня 2024 р.

Іспанія надішле матеріали для того, щоб у вересні в України з'явилася зенітна батарея Hаwk, заявила очільниця іспанського міністерства оборони Маргарита Роблес.

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MIM-23 Hawk
MIM-23 HawkФото: imago stock&people

Іспанія надішле матеріали для того, щоб у вересні в України з'явилася зенітна батарея Hаwk. Як повідомляє пресслужба міністерства оборони Іспанії, про це у середу, 24 липня, про це заявила очільниця міністерства Маргарита Роблес під час відеоконференції з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

"Іспанія надішле матеріали для того, щоб у вересні в Україні з'явилася зенітна батарея Hаwk. Вона посилить потенціал протиповітряної оборони Збройних сил України", - йдеться у повідомленні Міноборони Іспанії.

Також повідомляється, що Маргарита Роблес детально розповіла про майбутні поставки військового обладнання та наголосила на значному прогресі у підготовці українських військовослужбовців, кількість яких склала п'ять тисяч.

Міністерка також наголосила на гуманітарному аспекті іспанської підтримки, який "відображається в таких діях, як допомога дітям-сиротам та родичам українських військових провести кілька днів в Іспанії, сприяння транспортуванню з Польщі".

Міноборони Іспанії не повідомляє, що саме передасть Києву, проте у грудні 2022 року Україна отримала перші ракетні комплекси HAWK від Іспанії. Загалом Іспанія обіцяла надати Україні шість пускових установок, а США - відремонтовані ракети.

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У квітні 2024 року агенція Reuters з посиланням на представника Державного департаменту США повідомляла про те, що США продадуть Україні обладнання для обслуговування та модернізації систем протиповітряної оборони HAWK. За даними агенції, вартість екстреної угоди оцінюється в 138 мільйонів доларів.

Типова батарея Phase III HAWK складається з одного радара відстеження імпульсів (PAR), одного радара безперервного хвильового спостереження (CWAR), двох радарів висвітлення високої потужності (HIPIR), одного центру розподілення вогню (FDC), одного передатчика-приймача "свій-чужий" (IFF), шести генераторів потужністю 60 кВт (400 Гц) кожен, трьох тягачів для завантаження ракет та шести цифрових пускових (DLN) з 18 ракетами.

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