Patriot з Німеччини доставлений в Україну

Президент Володимир Зеленський у неділю, 21 липня, повідомив про доставку в Україну системи ППО Patriot з Німеччини. "Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький Patriot прибув в Україну, я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше - більше сили для України", - зазначив він у вечірньому зверненні.

Читайте також: Як Захід захищає українське небо: від ПЗРК до Patriot і F-16

Нагадаємо, перша система ППО Patriot, найсучасніша версія яких - PAC-3 - спроможна протидіяти балістичним загрозам, надійшла в Україну у квітні 2023 року - її передала Німеччина. Згодом в Україну надійшли й ЗРК Patriot від Нідерландів і США. Це стало якісним стрибком у справі захисту українського неба - уже на початку травня 2023 року було збито російську аеробалістичну ракету "Кинджал", яку російська пропаганда називала "невразливою". Західні ЗРК Patriot, а також SAMP/T поховали й міф про невразливість гіперзвукової ракети "Циркон".

Українські розрахунки ЗРК Patriot не лише захищали небо від крилатих, аеробалістичних, балістичних і гіперзвукових ракет РФ. Повідомлялося також, що за допомогою цього ЗРК ймовірно було збито низку російських бойових літаків і гелікоптерів, як-от Су-34 або літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.