З Іспанії до України прямує нова партія "Леопардів"

Іспанія надіслала в Україну нову партію допомоги з 10 танків Leopard 2А4, екскаваторів та значної кількості протитанкових ракет.

Іспанія відправила в Україну ще 10 танків Leopard 2A4 німецького виробництва, повідомляється в понеділок, 15 липня, на сайті міністерства оборони Іспанії.

Зазначається, що ці танки пройшли капітальний ремонт та випробування в місті Алькала-де-Гвадайра (Севілья). Крім "Леопардів", Іспанія передає "кілька гусенечних екскаваторів і значну кількість протитанкових ракет". Військовий вантаж для України вирушив з іспанського порту Ферроль на півночі Іспанії 13 липня. Очікується, що до наступних вихідних вантаж прибуде в Польщу, а звідти наземним транспортом Збройним силам України.

Таким чином Іспанія вже передала Україні, включно з останньою поставкою, 20 "Леопардів", наголосили в міноборони Іспанії. Протягом другої половини 2024 року планується передати Україні ще одну партію "Леопардів", додали у відомстві.

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Мадрид передасть Києву зброї на 1 мільярд євро

Наприкінці травня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки між Іспанією та Україною. Документ передбачає, зокрема, передачу цьогоріч Україні від Іспанії озброєння й військового оснащення на загальну суму 1 мільярд євро.

За даними видання El Pais, у межах цього пакета Україна має отримати зенітні ракет до ЗРК Patriot, 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва та боєприпаси.