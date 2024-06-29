США передадуть Україні пакет допомоги з ракетами HAWK - ЗМІ

Новий пакет допомоги США включатиме ракети ППО HAWK і 155-міліметрові артилерійські боєприпаси, а також інші снаряди, вид яких не уточнюється, пише Reuters.

Сполучені Штати Америки 1 липня оголосять про надання Україні зброї і боєприпасів на суму 150 мільйонів доларів, включно з ракетами ППО HAWK і 155-міліметровими артилерійськими боєприпасами. Про це повідомляє у п'ятницю, 28 червня, агенція Reuters з посиланням на джерела.

Крім ракет HAWK і 155-міліметрових артилерійських боєприпасів, пакет включатиме інші снаряди і обладнання для підтримки оборонних потреб України, додали джерела. Допомогу виділять в рамках президентського механізму скорочення озброєнь, який дозволяє главі Білого дому Джо Байдену швидко передавати оборонні товари та послуги з американських запасів для підтримки союзників.

Як наголошує Reuters, адміністрація Білого дому реагує на переконливі прохання України про підтримку протиповітряної оборони, оскільки Росія вже тривалий час систематично завдає ударів по українських енергетичних об'єктах.

З 2022 року США надали Україні понад 50 мільярдів доларів військової допомоги, нагадує агентство.

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