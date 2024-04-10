США продадуть Києву обладнання для HAWK на 138 млн доларів

За даними Reuters, Київ розплатиться з Вашингтоном за обладнання для модернізації систем ППО HAWK за рахунок американського гранту.

Сполучені Штати Америки продадуть Україні обладнання для обслуговування та модернізації систем протиповітряної оборони HAWK, щоб допомогти захиститися від атак російських безпілотників і крилатих ракет. Про це у вівторок, 9 березня, повідомила агенція Reuters з посиланням на представника Державного департаменту США. За його даними, вартість екстреної угоди оцінюється в 138 мільйонів доларів.

Попри те, що Україна вичерпала багато джерел американської допомоги, Києву було надано грант у розмірі 300 мільйонів доларів іноземного військового фінансування в рамках нещодавно підписаного закону про щорічні видатки на оборону, пише видання.

Гроші гранту будуть використані для оплати обладнання, зокрема для зв’язку та переобладнання вогневих установок HAWK, пише агенція. Крім того, Україні будуть продані компоненти для повторної сертифікації ракет для старих блоків, інструменти, тестове та допоміжне обладнання, запасні частини тощо.

За словами посадовця, проведення продажу вимагатиме відрядження до Європи орієнтовно п’яти урядових службовців США та 15 представників підрядників для навчання та підтримки.

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HAWK - це інтегрований військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності виробництва компанії Raytheon в Арлінгтоні, що забезпечує протиповітряну та протиракетну оборону. Базовий HAWK був розроблений у 1950-х роках і заступив на чергування в армії США наприкінці 1950-х - початку 1960-х років. За наявними даними, після модернізації максимальна дальність перехоплення цілей зросла до 40 кілометрів при максимальній висоті 18 кілометрів.

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