Іспанія передасть Україні пускові установки для ЗРК HAWK

Мадрид передасть Києву шість пускових установок для ЗРК HAWK, щоб допомогти захистити шляхи експорту зерна та критичну інфраструктуру від атак РФ.

Уряд Іспанії передасть Україні шість пускових установок для системи протиповітряної оборони - зенітно-ракетних комплексів HAWK. Відповідне рішення було оголошене за підсумками переговорів прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса і президента України Володимира Зеленського у четвер, 5 жовтня.

Як зазначається на сайті іспанського уряду, пускові установки допоможуть Україні протидіяти можливим російським ударам по цивільним цілям та критичній інфраструктурі, а також для захисту шляхів експорту зерна. Також Іспанія пообіцяла навчати українських військових оперувати системами ППО і надати нове обладнання для розмінування.

Раніше Зеленський повідомляв, що під час розмови із Санчесом обговорювався новий пакет оборонної підтримки від Іспанії, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи. Також лідери говорили пр надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом і захист зернового коридору.

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HAWK - це інтегрований військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності виробництва компанії Raytheon в Арлінгтоні, що забезпечує протиповітряну та протиракетну оборону. Базовий HAWK був розроблений у 1950-х роках і заступив на чергування в армії США наприкінці 1950-х - початку 1960-х років. За наявними даними, після модернізації максимальна дальність перехоплення цілей зросла до 40 кілометрів при максимальній висоті 18 кілометрів.