Зеленський попередив Європу про наслідки заморожування війни

Якщо заморозити війну, розв'язану РФ, то до 2028 року вона відновить свій військовий потенціал і знову нападе, зокрема і на інші країни, заявив Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти.

Росія шукає можливості заморозити війну, а це дасть їй змогу до 2028 року відновити свій військовий потенціал для продовження агресії проти України та, ймовірно, і нападу на інші країни. Про це заявив у четвер, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді.

"Зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один із них особливо небезпечний. Якщо в цій агресії проти України буде якась пауза, будь-яке замороження ситуації, тобуде новий критичний момент. 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, до 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал, і в Росії буде достатньо сили напасти на країни, які у фокусі російської експансії", - наголосив він.

За словами Зеленського, крім України, нападу можуть зазнати країни Балтії та країни, на території яких присутні російські контингенти. "Це чітка інформація від нашої розвідки. Росія шукає можливості заморозити ситуацію та адаптуватись, робить висновки зі своїх помилок і готується йти далі", - наголосив він.

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Зеленський: Не можна дати Путіну зруйнувати міць Європи

Найбільш надійно нейтралізує Росію її поразка у війні, і саме зараз у України та світової спільности є шанс завдати такої поразки Росії, наголосив Зеленський. Тому єдність та солідарність усієї Європи мають бути непохитними. "Не можна дати Путіну дестабілізувати жодні інші частини світу та наших партнерів, щоб зруйнувати міць Європи. Маємо й надалі тиснути санкціями, політично й економічно, щоб Росія не могла поширювати хаос", - наголосив він.

Зеленський наголосив, що "кожен російський дрон, збитий в Україні, кожен російський танк, знищений в Україні", - це гарантія того, що російська зброя не вдарить по іншій державі у Європі. Саме тому, за його словами, передача Україні додаткових систем ППО, артилерії, снарядів, далекобійних ракет та дронів, а також додаткові формати підтримки та безпекових гарантій для націй, яким Росія загрожує - це все шляхи узебпечення Європи від агресивних кроків РФ.

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Зеленський обговорив із Макроном, Санчесом і Мелоні військову дорпомогу

Питання надання Україні зброї також було одним із основних під час зустрічі Зеленського із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні на полях на саміту Європейської політичної спільноти. "Поінформував про перебіг нашого контрнаступу та наші першочергові оборонні потреби. Обговорили наступний пакет військової допомоги Італії, зокрема шляхи посилення нашої протиповітряної оборони", - повідомив після зустрічі Зеленський у Telegram. Також, за його словами, обговорювалися гібридні загрози для Європи з боку Росії та майбутнє головування Італії у G7. Окрім того, Зеленський висловив подяку Мелоні за готовність Італії взяти патронат над відновленням Одеси.

Зміцнення української ППО Зеленський також обговорив під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. "Зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпеки Одеської області та Чорного моря є критично важливим для стабільності всієї нашої Європи та світу. Ми разом працюємо над цією метою", - наголосив він.

За словами Зеленського, всі попередні домовленості з Францією щодо зміцнення оборони України втілюються в життя. "Буде ще більше хороших новин для наших воїнів", - пообіцяв він.

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Крім того, під час саміту Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Сторони обговорили новий пакет оборонної підтримки від Іспанії, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи, а також надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом, роботу й захист зернового коридору. "Готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Дякую за підтримку нашого прагнення", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Європейська політична спільнота - платформа, ініційована президентом Франції Еммануелем Макроном у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Учасниками першого саміту стали 44 країни. Мета майданчика - політичні та стратегічні дискусії щодо майбутнього Європи.