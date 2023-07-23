Удар по Одесі: Італія готова допомогти з відбудовою собору

Італія готова допомогти Україні з відбудовою пошкодженого внаслідок нічного ракетного удару військ РФ Спасо-Преображенського собору в Одесі та інших пам'яток культури. Про це у неділю, 23 липня, повідомляє посольство Італії в Україні в Twitter.

"Російські агресори руйнують зерносховища, позбавляючи їжі мільйони людей, що її потребують. Вони нищать нашу європейську цивілізацію, її священні символи, - йдеться у повідомленні. - Італія, з її унікальним у світі досвідом в реставраційній галузі, готова долучитися до відбудови собору та інших скарбів культурної спадщини України".

Боррель: Атака РФ на Одесу - воєнний злочин

Водночас верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель назвав удари по Одесі, що перебуває під захистом ЮНЕСКО, ще одним воєнним злочином Кремля.

"Безперервний російський ракетний терор щодо Одеси, яка перебуває під захистом ЮНЕСКО, є ще одним воєнним злочином Кремля, який зруйнував ще і головний православний собор - об'єкт світової спадщини", - написав Боррель у Twitter, додавши, що Росія вже пошкодила сотні культурних об'єктів, намагаючись знищити Україну.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна в дописі у Twitter також наголосила, що світова спільнота не має втомлюватися повторювати, що навмисні удари військ РФ по цивільним цілям - це воєнний злочин згідно з міжнародним правом.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк також наголосила, що Росія продовжує безупинні напади на "мешканців та інфраструктуру Одеси, об’єкт світової спадщини та порт, життєво важливий для глобальної продовольчої безпеки".

За її словами, невиправдана війна Росії проти України та її народу спричиняє жахливі наслідки. "Зруйнований собор, зруйновані будинки та спалені сховища зерна вкотре мають показати, що це має значення всюди", - написала вона у Twitter.

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Лондон: На місці атак не було військових об'єктів

Наслідки ракетного удару військ РФ по Одесі у нач на 23 липня 2023 року Фото: Libkos/AP/picture alliance

Посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що на місцях влучань російських ракет в Одесі не було жодних військових об'єктів. "Центр Одеси був розбомблений Росією. Жодних військових об'єктів. Просто прекрасне українське місто зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО, яке руйнують через наявність портів, з яких експортують життєво важливі продукти харчування по всьому світу", - написала вона у Twitter.

Президентка Молдови Мая Санду також засудила удари Росії по Одесі. "Боляче спостерігати за кадрами руйнування Одеси, міста, яке дороге багатьом молдаванам. Ми засуджуємо продовження авіаційних ударів Росії по мирних містах, житлових районах і історичному центру, який оберігаються ЮНЕСКО. Наші серця і думки з Україною", - написала Санду в Twitter.

Між тим, в міністерстві оборони РФ заперечують свою причетність до удару по Спасо-Преображенському собору та перекладають відповідальність за це на Київ.

В ніч на 23 липня Росія атакувала Одесу 19 ракетами різних типів, дев'ять з яких збили сили ППО України. Внаслідок удару загинула людина, ще щонайменше 22 зазнали поранень. Зруйновані шість житлових будинків, пошкоджені дві пам'ятки архітектури і Спасо-Преображенський кафедральний собор.