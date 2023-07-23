РФ атакувала Одесу 5 видами ракет: є загиблий і поранені

Внаслідок удару РФ по Одесі загинула людина, ще щонайменше 19 зазнали поранень. Зруйновані шість житлових будинків, пошкоджені дві памʼятки архітектури і Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Війська РФ в ніч на неділю, 23 липня, атакували Одесу щонайменше п'ятьма видами ракет всіх видів базування, випустивши в напрямку міста "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також балістичні Іскандер-М. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 19 - зазнали поранень, повідомив очільник Одеської обласної військової адмінінстрації (ОВА) Олег Кіпер. Серед поранених - четверо дітей. Водночас головне управління Нацполіції у Одеській області повідомляє про 22 поранених внаслідок ракетного удару.

Сили ППО знищили значну частину з запущених ракет. "Решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше шести житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна", - зазначили в ОК "Південь".

Крім того, у центрі Одеси руйнувань зазнав Спасо-Преображенський кафедральний собор (УПЦ МП). Постраждали ще дві пам’ятки архітектури.

За даними ОК "Південь", внаслідок удару у утворилися декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.

Останніми днями війська РФ регулярно завдають ракетних і дронових ударів по південним регіонам України. В ніч на 19 липня російські війська випустили по території України 31 ракету та 32 ударні дрони іранського виробництва Shahed-136/131, основний удар прийшовся на Одещину. Серед іншого, війська РФ тоді атакували термінали та портову інфраструктура в портах "Одеса" та "Чорноморськ". Пошкоджень зазнали резервуари та причали Одеського порту, а також зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів: Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

У ніч на 20 липня війська РФ знову завдали удару по південним регіонам України, випустивши 19 крилатих ракет та 19 ударних дронів. Влучання були зафіксовані, зокрема, в середмісті Одеси. Внаслідок атаки була зруйнована адмінбудівля та пошкоджені вибуховою хвилею ще декілька будинків. Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої людини. Тіла ще двох жертв виявили під час пошуково-рятувальної операції у Миколаєві.

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