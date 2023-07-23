Сили РФ випустили по Одещині 19 ракет, Київ обіцяє відповідь

Війська РФ вночі випустили по Одещині 19 ракет. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 22 зазнали поранень, є значні руйнування. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв Росії відповідь на цей удар.

Російські війська в ніч на неділю, 23 липня, випустили по Одеській області України 19 ракет різних типів, дев'ять крилатих ракет знищили українські сили протиповітряної оборони. Про це повідомляється у Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Так, війська РФ запустили п'ять крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в Криму та три крилаті ракети повітряного базування Х-22 з літаків Ту-22МЗ з акваторії Чорного моря. Ще чотири крилаті ракети морського базування "Калібр" були запущені імовірно з підводного човна з акваторії Чорного моря, а п'ять крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" та дві балістичні ракети "Іскандер-М" - з Криму.

Вночі війська РФ випустили по Одещині 19 ракет різного типу Фото: Serhii Smolientsev/REUTERS

Протиповітряній обороні вдалося знищити дев'ять ракет: чотири крилаті ракети морського базування "Калібр" та п'ять крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

За оновленими даними МВС, внаслідок влучань в Одесі загинув чоловік 1974 року народження, ще 22 людини зазнали поранень. Серед поранених - четверо дітей. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Зеленський пообіцяв Росії відповідь

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на нічну атаку на Одесу. "Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обов'язково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь", - написав Зеленський у Telegram.

РНБО: РФ хоче унеможливити експорт зерна з України

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що мета атак РФ на Одесу та регіон - спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору".

На його думку, Кремль намагається створити штучні умови загрози голоду, насамперед для країн Африки, і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи. "Росіяни очікують, що через шантаж примусять Захід до перемовин і прийняття путінського "зернового ультиматуму" - відновлення експорту російського аміаку, зняття частини санкцій та інших обмежень. Своєю чергою, знищення української інфраструктури, що забезпечує функціонування "зернового коридору", має зробити світ залежним від російського зерна і їхньої логістики і можливостей. План - поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником", - написав Данілов у Facebook.

Він також наголосив, що Україна розуміє ці наміри РФ і "належним чином відреагує і, насамперед, повною мірою відповість на вбивства і руйнування".

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На думку секретаря РНБО, світ і Захід мають проявити твердість і непорушність і дати свою достойну відповідь Росії, яка має полягати у повноцінному відновленні функціонування українського "зернового коридору" під гарантії міжнародної безпеки.

Кулеба назвав атаку найбільшим нападом на Одесу

Внаслідок ракетного удару руйнувань зазнав найбільший православний храм в Одесі - Спасо-Преображенський кафедральний собор (УПЦ МП) Фото: Nina Liashonok/REUTERS

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter, що сьогоднішня атака на Одесу є "найбільшим в історії нападом на великий порт, життєво важливий для світової продовольчої безпеки" та є атакою на всю світову спільноту.

"Шквал російських ракет вбиває людей і руйнує знакові місця в Одесі, яка перебуває під захистом ЮНЕСКО, - зазначив Кулеба. - Я закликаю всі держави та організації засудити цей варварський військовий злочин".

Зазначимо, що внаслідок нічного ракетного удару руйнувань зазнала портова інфраструктура та житлові будинки. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Одна з ракет влучила в найбільший православний храм в Одесі - Спасо-Преображенський кафедральний собор (УПЦ МП). Собор зазнав часткових руйнувань.

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