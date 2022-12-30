Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що після війни проти України регулярним військам РФ знадобиться на відновлення щонайменше п'ять, а то й 10 років, як і їхньому ракетному потенціалу. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 30 грудня.

++22:58++

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний випустив відеопривітання з Новим роком і Різдвом для військових, їхніх рідних та всіх, хто допомагає й вірить в ЗСУ.

++22:49++

Експрезидент Німеччини Ґаук: Україна - явна жертва агресії РФ

Колишній президент Німеччини Йоахім Ґаук (Joachim Gauck) закликав рішуче підтримувати Україну, бо у війні винна лише одна сторона - Росія. "Тут не так, як часто буває в житті, коли обидві сторони якимось чином винні у конфлікті. Тут явно є винний та жертва", - наголосив він.

Йоахім Ґаук Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Ґаук додав: "Політика пацифізму, яка не наважується зайняти позицію, навіть коли жертва і злочинець очевидні, для мене - незрозуміла". У цьому контексті він висловив вдячність чинній німецькій владі за те, що та рішуче підтримує Україну. Водночас він додав, що належить до тих, хто вважає, "що ми могли би зробити трохи більше, щоб підтримати жертву нападу".

++22:33++

Резніков: Військам РФ знадобиться від 5 років на відновлення після війни в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що регулярним військам РФ знадобиться на відновлення мінімум п'ять, а то й 10 років, як і їхньому ракетному потенціалу, після війни проти України.

"Розвідка НАТО визнає, що втрати росіян в танках, в артилерії, бойових машинах піхоти, бронетранспортерах, живій силі, вони дуже значні", - додав він в інтерв'ю "Лівому берегу".

На запитання щодо низки прогнозів українських посадовців про те, на скільки великих атак у Росії залишилося ракет, Резніков прямо не відповів. За його словами, розвідки різних країн дають різні оцінки тих самих ситуацій. Водночас міністр зазначив: "Вони залізли в критичний запас, в них десь близько 11-13 відсотків "іскандерів" залишилося. По їхніх радянських класичних нормах вони мають тримати запас 25-30 відсотків. Вони вже в нього залізли. Скоїли злочин з точки зору своєї відповідальності. Те саме по "калібрах". При цьому він зазначив, що в російської армії є дуже багато ракет С300 - понад сім тисяч.

++22:12++

Кличко: Зараз не час критикувати Зеленського

Мер Києва Віталій Кличко назвав помилкою критику з боку президента України Володимира Зеленського щодо роботи "пунктів незламності" у столиці. "У Києві більше пунктів обігріву, ніж у будь-якій іншій області, а саме 500. Генератори для них ми знайшли без будь-якої підтримки з боку держави. Критика Зеленського була помилкою. Якщо наші громадяни чи наші партнери за кордоном бачать, що ми шукаємо ворогів удома - це контрпродуктивно", - сказав він в інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel.

Зеленський і Кличко (колаж) Фото: ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

Згадуючи перші дні повномасштабної війни, Кличко назвав спілкування міської влади з керівництвом країни "хаотичним". "Ніяких директив ми не отримували. Нам доводилося спочатку приймати власні рішення, а потім погоджувати їх із військовими", - розповів він. Водночас мер Києва утримався від будь-якої персональної критики: "Зараз не час шукати винних. Після перемоги можна все проаналізувати, виявити помилки".

Він закликав "зробити все можливе, щоби підтримати" Зеленського. "Ніхто не досконалий. У цей непростий час важливо не робити помилок. Не час для політичних ігор. Запорука перемоги - єдність", - додав Кличко.

++21:54++

Мери семи міст вважаються зниклими безвісти після викрадення солдатами РФ - Кличко

Від початку повномасштабної війни Росії проти України військові РФ викрадали мерів 30 міст.

Сім з них досі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel.

++21:30++

Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала від Німеччини 28 одиниць спеціалізованої техніки: підйомники, паливозаправники, автоцистерни, вантажівки з генераторами.

++21:09++

В Італії скасували шоу через тату артиста Полуніна з Путіним

Міланський театр Arcimboldi скасував шоу з артистом балету Сергієм Полуніним через татуювання з зображенням президента РФ Володимира Путіна в нього на грудях та передпліччях.

На грудях у Полуніна - тату з обличчям Путіна Фото: picture-alliance/dpa/A. Lents

Полунін мав виступити у балеті "Распутін - танцювальна драма". В повідомленні театру йдеться, що скасування шоу є актом "політичної та моральної відповідальності", враховуючи "клімат напруженості та погроз", зокрема, "кампанію протестів в інтернеті та соціальних мережах". В Arcimboldi також наголосили, що рішуче засуджують війну РФ проти України.

Полунін - всесвітньовідомий балетний артист українського походження, який в 2018 році вирішив взяти громадянство Росії. Він працював у Королівському балеті в Лондоні, а з 2019 року очолює в анексованому Криму севастопольський Театр опери та балету.

++20:42++

В окупованому Донецьку загинув підполковник Слідчого комітету (СК) Росії. Як заявили в самому СК, він загинув сьогодні нібито внаслідок артилерійського обстрілу з боку України. В комітеті він обіймав посаду заступника корівника відділу воєнного управління з об'єднаного упруповання військ.

++20:20++

Україна залучила понад 31 мільярд доларів від партнерів з початку року

Кабінет міністрів України провів останнє в цьому році чергове засідання уряду. За його підсумками прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за 10 місяців цього року вдалося залучити понад 31 мільярд доларів від партнерів.

Денис Шмигаль Фото: picture-alliance/ZUMAPRESS/ZUMA Wire/P. Gonchar

"Завдяки успішним перемовинам уряду й міністерства фінансів цьогоріч вдалося відтермінувати всі платежі за зовнішнім боргом на два роки", - нагадав він.

Водночас прем'єр зауважив, що дві третіх коштів, які отримав державний бюджет, - це внутрішній ресурс від податків, мит, облігацій. Зокрема, від продажу військових облігацій залучили 200 мільярдів гривень.

++19:52++

Засідання ставки верховного головнокомандувача, яке сьогодні провів президент України Володимир Зеленський, стало 45-м у цьому році. "Ключове - Донеччина, Луганщина, наш Донбас, де тривають найжорсткіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна. Загалом тримаємо позиції. Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємось", - сказав він у традиційному вечірньому відеозверненні.

Зеленський також пообіцяв, що наступного року протиповітряна оборона України стане сильнішою і результативнішою, та може стати "найпотужнішою в Європі". "Обговорили ще після ставки на окремій нараді стан в енергетиці, до чого ми готуємося. У нас є чітка стратегія убезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час, потрібно багато зусиль, але це буде", - сказав він.

Президент розповів, що провів сьогодні вперше церемонію нагородження волонтерів відзнакою "Золоте серце". Крім того, він провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, в ході якої обговорювалась оборонна підтримка України в 2023 році.

++19:31++

12 тисяч чоловіків намагалися незаконно покинути Україну з 24 лютого

12 тисяч чоловіків намагалися незаконно покинути Україну від початку воєнного стану, повідомила Державна прикордонна служба.

15 з них загинули: 12 втопилися на українсько-румунській річковій ділянці кордону, троє загинули в горах.

Правоохоронці відкрили понад дві тисячі кримінальних проваджень за підробку документів (понад 1,5 тисячі), незаконне переправлення осіб (понад 400) та ухилення від призову (більше 20). Понад 950 особам оголошені підозри, а більше 350 осіб притягнені до відповідальності.

Крім того, 410 разів чоловіки намагалися підкупити прикордонників на загальну суму в майже п'ять мільйонів гривень.

++19:10++

Російські війська завдали сьогодні вже 16 авіаційних ударів, 15 з яких - по цивільній інфраструктурі. Зокрема, вони застосували вісім іранських безпілотників типу "Шахед-136", але протиповітряній обороні вдалося збити всі з них. Крім того, армія РФ здійснила 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілів мирних населених пунктів є загиблі цивільні, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

У свою чергу українська авіація завдала п'яти ударів по районах зосередження окупантів, а також збила російський розвідувальний дрон типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили шість районів зосередження силі і військової техніки РФ, п'ять складів боєприпасів і радіолокаційну станцію.

++18:49++

Командування Західною групою військ РФ в Україні, ймовірно, перейме генерал-лейтенант Євген Нікіфоров, ідеться в щоденному зведенні британської військової розвідки. Він стане щонайменше четвертим командувачем групою з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перед нею, очевидно, стоїть завдання втримати територію Луганської області в районі міст Кремінна та Сватове, пише міністерство оборони Великобританії з посиланням на розвідку в Twitter.

За даними розвідників, Нікіфоров у перші тижні повномасштабної війни як начальник штабу Східної групи військ РФ брав активну участь в плануванні спроб наступу на Київ. У британському міноборони вважають, що така плинність кадрів може вказувати на внутрішні розбіжності в російському міністерстві щодо майбутнього ведення війни проти України.

++18:26++

Казахстан видав Росії обвинуваченого в дезертирстві

Казахстан депортував до РФ російського майора, який після оголошення мобілізації в Росії на війну проти України покинув країну, незаконно перетнувши кордон, і просив політичного притулку. Після видворення російський майор Федеральної служби охорони (ФСО) Михайло Жилін знаходиться у слідчому ізоляторі міста Рубцовськ на півдні Алтайського краю РФ, повідомила його дружина кореспонденту DW. Йому загрожує до 15 років колонії.

Зона прикордонного контролю між РФ і Казахстаном (архівне фото) Фото: DW

Жилін служив у ФСО 18 років. Через п'ять днів після оголошення мобілізації в РФ він вирішив незаконно перетнути кордон, побоюючись, що його не випустять з Росії, проте казахстанські прикордонники затримали його. У статусі біженців Жиліним відмовили, а суд постановив видворити офіцера ФСО з країни. Росія оголосила його у міжнародний розшук.

++18:00++

Україна стала заручницею угорської влади в її боротьбі за отримання заморожених Європейським Союзом коштів, вважає український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. "Угорщина грає у власну гру. Вона взяла Україну в заручники у своїй боротьбі за гроші", - сказав міністр в інтерв'ю виданню Politico.

ЄС 12 грудня уклав угоду з Угорщиною щодо подолання вето останньої на низку ключових питань, зокрема щодо затвердження фінансової допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро. В обмін на зняття вето Євросоюз погодився скоротити з 7,5 до 6,3 мільярда євро обсяг заморожених Угорщині виплат через проблеми з виконанням країною принципів ЄС у сфері прав людини.

++17:34++

Путін привітав зі святами лише двох європейських лідерів

Привітання з новим роком від президента РФ Володимира Путіна в Європі отримали лише прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент Сербії Александар Вучич, а також правитель Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляють російські ЗМІ.

Серед інших, Путін надіслав привітання лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, прем'єру Індії Нарендрі Моді, президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану та президенту Сирії Башару Асаду. Водночас північнокорейського правителя Кім Чен Ина Путін не привітав.

++17:05++

У Краматорську Донецької області знесли погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

++16:38++

З 24 лютого внаслідок атак РФ у Києві загинули 120 людей

Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, армія РФ здійснила 52 повітряні атаки на столицю України, пошкодивши понад 600 будівель та завдавши значних руйнувань критичній інфраструктурі міста.

Внаслідок атак загинули 120 людей, в тому числі п'ятеро дітей. Поранення отримали 495 людини, серед яких 30 дітей.

Майдан Незалежності в Києві, листопад Фото: Mykola Berdnyk/DW

"З початку повномасштабного вторгнення в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог - 693 години 49 хвилин. Тобто, практично 29 днів! Цілий календарний місяць в цьому році мешканці міста провели в укриттях та бомбосховищах", - такі дані наводить Київська міська військова адміністрація.

У свою чергу мер Києві Віталій Кличко повідомив, що зараз у столиці мешкає майже стільки ж людей, скільки було до 24 лютого. "Ми рахуємо, скільки стільникових телефонів використовується. Перед війною тут було 3,8 мільйона людей, у березні менше мільйона, у липні 2-2,5 мільйона, тепер 3,6 мільйона. 300 тисяч з них є внутрішньопереміщеними особами. Місто переповнене", - сказав він в інтерв'ю Der Spiegel.

++16:10++

З початку повномасштабного нападу РФ Україні вдалося деокупувати 1884 населених пункти, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegram.

++15:44++

Україна отримала чергову партію Starlink від Польщі

Україна отримала від Польщі третю та одну з найбільших партій супутникових систем Starlink. Разом з попередніми, йдеться про близько 20 тисяч терміналів, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Їх відправлять в "пункти незламності", а також для підтримки медичної та енергетичної сфер.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це перша частина великої партії, яку Україна очікує отримати від Польщі повністю до кінця січня 2023 року.

Крім того, мінцифри продовжує вести перемовини з компанією американського мільярдера Ілона Маска SpaceX і партнерами, щоб Україна отримала ще більше "старлінків".

++15:22++

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача. На ньому:

заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та можливих дій армії РФ у найближчій перспективі;

акцентували увагу на забезпеченні підрозділів сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами;

розглянули питання вдосконалення протиповітряної оборони України, зокрема для захисту об'єктів критичної інфраструктури;

заслухали інформацію про відновлення енергетичної системи України після нещодавніх ракетних атак Росії.

++15:05++

Внаслідок обстрілів Росією території України 29 грудня загинули четверо цивільних: троє на Харківщині та один на Донеччині. Восьмеро мирних громадян дістали поранень: троє у Києві, двоє Харківській області, по одному – в Донецькій, Херсонській та Івано-Франківській областях. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Сьогодні, за його даними, російська армія обстріляла з місто Семенівка на Чернігівщині, внаслідок чого є загиблий, а також село Катеринівка на Харківщині, внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

++14:40++

Єрмак розкритикував діяльність Червоного Хреста

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) під час зустрічі з українськими військовими, які були звільнені з російського полону. На думку очільника ОП, сьогодні фактично відсутня міжнародна організація, яка може відвідувати місця утримання українських полонених, моніторити їхній стан здоров'я, контролювати умови перебування.



"Ми не приймаємо того, що чуємо від МКЧХ. Це неможливо, що у 21 сторіччі у центрі Європи існують концтабори, а вони місяцями чекають погодження, щоб туди потрапити та перевірити умови", - цитує Єрмака сайт ОП.

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++14.24++

Росія скоротила кількість літаків на аеродромі "Енгельс" після атак

Росія суттєво скоротила кількість бойових літаків на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області після атак на летовище, пише спеціалізоване американське видання The Drive, проаналізувавши супутникові знімки.

Російські бомбардувальники на аеродромі "Енгельс" (архівне фото) Фото: Maxar Technologies/REUTERS

Так, на фотографіях від 29 грудня на аеродромі видно лише 11 бомбардувальників, тоді як 29 листопада супутники зафіксували наявність 26 машин. Водночас на знімках відсутні пошкодження після атак дронів 26 і 29 грудня, вказують журналісти.

++14.00++

Майже 60 відсотків громадян, які взяли участь у голосуванні в українському додатку "Дія", виступили за святкування Різдва 25 грудня. Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив у Telegram. "Найбільше українців (майже 60%) підтримали дату 25 грудня - 903 265 голосів", - написав він. Згідно з опитуванням, у якому взяли участь 1 531 253 українця, за святкування Різдва 25 грудня проголосували 58,99 відсотка опитуваних, за святкування Різдва 7 січня – 25,48 відсотка, в обидві дати - 12,59 відсотка, не святкують Різдво - 2,94 відсотка з тих, хто проголосували.

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++13.30++

Російські війська завдали удару по Катеринівці Харківської області, є жертви та постраждалі, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. "Дві людини загинуло, ще двох - поранено. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - написав Тимошенко у Telegram.

++12.43++

Під час війни 15 тисяч українців зникли безвісти

Близько 3,4 тисячі українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, ще 15 тисяч українців зникли безвісти. Такі дані повідомила уповноважена президента України з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька у інтерв'ю Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

Українські військові після звільнення з російського полону у вересні Фото: Ukrainian Security service/AA/picture alliance

Доля цих людей абсолютно невизначена, зазначила вона. "Ми не знаємо, що з ними сталося", констатує Вербицька.



++12.22++

Президент Росії Володимир Путін запросив лідера КНР Сі Цзіньпіна навесні 2023 року відвідати РФ. Запрошення пролунало під час відеоконференції між лідерами, яка транслювалася на російському державному телебаченні, пише Reuters.

"Чекаємо вас, шановний пане голово, любий друже, чекаємо вас навесні наступного року із державним візитом до Москви", - сказав Путін. За його словами, цей візит "продемонструє світові близькість російсько-китайських відносин". У своїй промові Путін підкреслив, що прагне поглибити військову співпрацю між двома країнами. У відповідь Сі заявив, що Китай готовий посилити стратегічне співробітництво з Росією на тлі того, що він назвав "складною" ситуацією у світі в цілому.

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++11.52++

У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога.

++11:40++

Керівник української дипломатії Дмитро Кулеба вважає, що позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу ООН є реалістичним, якщо системно над цим працювати. Про це він розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Колись нам розказували, що нереально, щоб Німеччина дала зброю Україні. Нам розказували, що нереально, що Америка дасть Patriot. Коли я був послом в Раді Європи, мені розказували, що нереально виключити Росію звідти: як же ж так, як може Рада Європи без Росії?! Виключили" - сказав Кулеба.

"Зараз нашу заяву (заява МЗС України щодо нелегітимності перебування РФ в Радбезі ООН - Ред.) - перевіряють в десятках міністерств закордонних справ, ми розворушили це кубло", - стверджує Кулеба.

++11.07++

Український політик і кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, якого передали РФ в рамках вересневого обміну, вірогідно, проживає наразі з родиною у Москві. Такі припущення зробило російське видання "Медуза". У листопаді ЗМІ поширювали відео, в якому Медведчук із дружиною нібито були в Ялті. Як з'ясувала "Медуза", у Росії щонайменше з 2021 року мешкає молодша донька Віктора Медведчука та Оксани Марченко Дар'я, похресниця Путіна. За даними видання, вона навчається у Вищій школі економіці разом ще з двома українцями, батьки яких наближені до Медведчука. Зокрема, із сином протоієрея УПЦ МП Віталія Косовського.

++10.48++

У міноборони Білорусі заявили, що ракета, яка впала у четвер в Брестській області, нібито може бути "навмисною провокацією України". За даними начальника білоруських зенітних ракетних військ Кирила Казанцева, загалом Мінськ розглядає дві версії подій: "Ненавмисний пуск зенітної керованої ракети через низьку навченість розрахунку або несправність ракети, або це навмисна провокація Збройних сил України". В міноборони Білорусі вказали, що збили ракету, що прилетіла з українського боку, засобами ППО в Іванівському районі.

++10.32++

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував у Telegram фото влучань безпілотника РФ у Києві в чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі та дев'ятиповерховий житловий будинок.

++09.59++

У ніч на 30 грудня, Росія атакувала Україна 16 дронами-камікадзе "Shahed-131/136". Усі вони були збиті силами ППО, повідомляє командування повітряних сил ЗСУ у Facebook. За їхніми даними, Росія для обходу ППО намагалася скористатися річищем Дніпра. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, сім дронів-камікадзе прямували на Київ. "2 із них збили на підльоті до столиці, 5 - над Києвом", - написав він у Telegram. Унаслідок падіння уламків дрона у Голосіївському районі було пошкоджені вікна однієї житлової та однієї нежитлової будівлі.

Столтенберг: військова підтримка України - найшвидший шлях до миру

++09.30++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає нещодавні українські атаки на військові цілі в Росії цілком законними.

"Кожна країна має право захищати себе - і Україна також", - сказав він в інтерв'ю агентству dpa. На його думку, ці атаки треба розглядати в контексті атак Росії на цивільну інфраструктуру України.

Столтенберг закликав до нових постачань зброї для України. "Це може звучати як парадокс, але військова підтримка України - це найшвидший шлях до миру", сказав він

++08.40++

"Періодичні українські удари по законних військових цілях у глибокому тилу Росії демонструють неефективність російської системи ППО щодо дронів", - ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). При цьому автори зведення нагадують, що атака українського бойового безпілотника на військовий аеродром в Енгельсі 29 грудня сталася лише за три дні після появи повідомлень міноборони РФ про загибель трьох російських військових після атаки українського дрона на той самий аеродром 26 грудня.

++08.16++

Збройні сили України можуть опинитися на території Росії, якщо це знадобиться для захисту України, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. "Якщо для захисту нашої країни потрібно буде опинитися там, де ми вважаємо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці розмови, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", - заявив Данілов у інтерв'ю Kyiv Post, відповідаючи на запитання: чи може українська армія опинитися на території Росії для захисту України. Він також зазначив, що Україна реагуватиме у разі, якщо військові дії розпочнуться з боку Білорусі. "Білорусь окупована РФ. Російські військові поводять себе там, як у себе вдома. Коли буде прийнято рішення, не дай Боже, що білоруси починають військові дії, тоді ми будемо реагувати", - сказав він.



++08.05++

За словами міністра економіки ФРН Роберта Габека, за сприяння Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) із ФРН в Україну доставили близько 2300 технічних вантажів, зокрема майже 30 трансформаторів. В інтерв'ю агентству dpa Габек розповів, що впродовж останніх тижнів німецькі компанії запропонували для безоплатного відправлення в Україну ще понад 60 трансформаторів. Ще більшу кількість готує викупити у компаній і передати Україні німецький уряд.

++07.45++

У США після підписання президентом країни Джо Байденом набув чинності закон про держбюджет, який передбачає виділення Україні до вересня 2023 року допомоги на загальну суму в 45 млрд доларів.

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За минулу добу РФ завдала 85 ракетних, 35 авіаційних ударів, а також здійснила 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, уточнює у зведенні генштаб ЗСУ. Небезпека аударів по критичній інфраструктурі країни залишається й надалі. Українська авіація протягом попередньої доби завдала 12 ударів по позиціях росіян.

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Київ та область вночі атакували безпілотники. Сили протиповітряної оборони збили усі п'ять дронів Shahed, які зафіксували над містом. Один із баражуючих БПЛА зруйнував частину адмінбудівлі в Голосіївському районі та пошкодив вікна в житловому будинку, повідомив керівник начальник КМВА Сергій Попко. ППО також працювала і в Київській області.

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