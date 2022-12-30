Генсек НАТО вважає законними атаки України по території РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає нещодавні українські атаки на військові цілі в Росії цілком законними.

"Кожна країна має право захищати себе - і Україна також", - сказав він в інтерв'ю агентству dpa, опублікованому у п'ятницю, 30 грудня. На його думку, ці атаки треба розглядати в контексті атак Росії на цивільну інфраструктуру України.

Столтенберг закликав до нових постачань зброї для України. "Це може звучати як парадокс, але військова підтримка України - це найшвидший шлях до миру", сказав він. Генсек НАТО вважає, що Путіна доводиться переконувати, що він не зможе захопити Україну. Це, на думку Столтенберга, може призвести до "мирного рішення шляхом переговорів, яке ствердить Україну як незалежну демократичну державу".

Читайте також: Половина українців вважають НАТО найкращою гарантією безпеки

Водночас, на думку Столтенберга, немає жодних ознак того, що президент Путін змінив свою загальну мету - контроль над Україною. "Війни непередбачувані, але ми повинні готуватися до довгострокових і нових російських наступів. Ми не повинні недооцінювати Росію", - зазначив він.

На запитання, чи доцільно постачати Україні ракети середньої дальності, генсек НАТО відповів, що на постійній основі триває діалог щодо конкретних постачань між союзниками та Україною. Він також нагадав, що союзники раніше надавали Києву системи більшої дальності, зокрема американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.