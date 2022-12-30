Міністром закордонних справ Китаю став експосол у США

Новий міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган пропрацював у Вашингтоні 17 місяців. Він виступає за "сприяння мирним переговорам між Росією та Україною".

Посол Китаю в США Цінь Ган став новим міністром закордонних справ КНР. Про це повідомив лідер країни Сі Цзіньпін, передає в п'ятницю, 30 грудня, агентство Reuters.

На новій посаді Цінь Ган змінить Ван І, який був міністром закордонних справ протягом останніх десяти років. Очікується, що він відіграватиме важливішу роль у зовнішній політиці.

Як зазначає агенція, попри те, що за час щодо короткої служби в США Цінь Ган оптимістично висловлювався про американо-китайські відносини, його перебування на посаді збіглося з погіршенням відносин між державами. Тож зміна міністра на колишнього посла відбулася на тлі спроб Пекіна та Вашингтона стабілізувати непрості стосунки.

З 2005 до 2010 року Цінь Ган працював офіційним представником міністерства, після чого рік був послом у Великобританії, а з 2011 року обіймав різні посади в міністерстві до 2018 року, коли став заступником міністра. До посольства США він поїхав у липні 2021 року.

Новий міністр закордонних справ Китаю - про війну РФ проти України

За кілька днів до призначення міністром Цінь Ган опублікував статтю в американському журналі The National Interest, де, зокрема, згадав війну Росії проти України. "Китай вкрай стурбований ситуацією в Україні. Хоча те, що відбувається там, викликає глибокий смуток, воно дозволяє винести деякі важливі уроки: у конфліктах і війнах немає переможців, у складних питань немає простих рішень, конфронтацій між великими країнами слід уникати", - писав він.

Новий міністр назвав "найактуальнішим завданням на даний момент" у контексті війни в Україні - сприяння мирним переговорам між Росією та Україною, а також діалогу між США, Європейським Союзом, Північноатлантичним Альянсом (НАТО) та РФ. "У довгостроковій перспективі люди повинні усвідомити, що ґрунтувати власну безпеку на незахищеності інших країн не вийде; необхідно створити збалансовану, ефективну та стійку структуру європейської безпеки. Немає іншого вибору, окрім цього", - наголосив він.

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