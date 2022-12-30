Кличко: Зараз не час критикувати Зеленського

Мер Києва Віталій Кличко закликав "зробити все можливе, щоби підтримати" президента України Володимира Зеленського. "Ніхто не досконалий. У цей непростий час важливо не робити помилок. Не час для політичних ігор. Запорука перемоги - єдність", - додав він в інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel, опублікованому у п'ятницю, 30 грудня.

Кличко: Критика з боку Зеленського - помилка

При цьому він назвав помилкою критику на свою адресу з боку Зеленського через нібито погане розгортання "пунктів незламності" в столиці.

"У Києві більше пунктів обігріву, ніж у будь-якій іншій області, а саме 500. Генератори для них ми знайшли без будь-якої підтримки з боку держави. Критика Зеленського була помилкою. Якщо наші громадяни чи наші партнери за кордоном бачать, що ми шукаємо ворогів удома - це контрпродуктивно. Наразі є лише один прапор, і він синьо-жовтий", - заявив Кличко.

25 листопада Зеленський розкритикував владу Києва за погане розгортання "пунктів незламності". "Чекаю від мерії якісної роботи. Профанацію з київськими пунктами незламності ніхто і нікому не пробачить. Прошу серйозніше. Як і брехня у звітах різного рівня", - сказав він.

Кличко про хаотичну комунікацію

Згадуючи перші дні повномасштабного російського вторгнення, Кличко назвав спілкування міської влади з керівництвом країни "хаотичним". "Ніяких директив ми не отримували (...) Нам доводилося спочатку приймати власні рішення, а потім погоджувати їх із військовими", - розповів він. Водночас мер Києва утримався від будь-якої персональної критики: "Зараз не час шукати винних. Після перемоги можна все проаналізувати, виявити помилки".

Окремо Кличко згадав, що в ході оборони Києва "було кілька ситуацій, в яких він ледве вижив", висловивши сподівання, що колись розповість про це в автобіографії. При цьому, як переконує мер Києва, до 24 лютого він вважав повномасштабне вторгнення РФ реальним, і виступав за формування цивільної оборони, закликаючи готуватися. "Однак центральна влада заявляла, що все буде добре, війни не буде. Мене критикували за те, що я розпалюю паніку. Я відповідав: це не паніка, ми маємо бути готові. Але ніхто не міг уявити, що росіяни підуть на Київ. Ми були вражені тим, як швидко росіяни досягли меж міста", - розповів він.

Також Кличко подякував Німеччині за передані системи протиповітряної оборони (ППО): "Німецькі зенітно-ракетні комплекси працюють дуже точно. Сто пострілів, сто влучань. Хочу сказати дякую від імені наших громадян за зброю з Німеччини". Він закликав ФРН не зупинятися на цьому та постачати Україні більше зброї, якої завжди "не достатньо до кінця війни".

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