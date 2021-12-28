У міноборони України розкритикували заяви влади Києва про штаб тероборони

Міністерство оборони України заявило, що місцеві державні адміністрації не можуть утворювати штаби територіальної оборони. Відповідна заява оприлюднена на сайті міністерства у понеділок, 27 грудня, після того, як пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомила про створення штабу тероборони.

У заяві міноборони наведено слова очільника відомства Олексія Резнікова, який закликав утриматися від політичного піару на темі тероборони, адже це компетенція військових. У відомстві наголосили, що етапи і порядок створення сил територіальної оборони визначаються головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ).

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"Будь-які структури, створені посадовими особами органів місцевого самоврядування, не входять до складу сил територіальної оборони ЗСУ. Місцеві державні адміністрації беруть участь, а не створюють самостійно штаби територіальної оборони", - відзначено в заяві.

Як функціонуватиме територіальна оборона?

У липні Верховна Рада України ухвалила закони, необхідні для створення і розвитку сил територіальної оборони, згодом їх підписав Володимир Зеленський. Закони дали змогу створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю, і збільшили чисельність ЗСУ для забезпечення роботи сил тероборони.

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Військові частини сил тероборони ЗСУ мають бути створені в 2022 році. Функціонуватимуть такі підрозділи в кожній області та Києві. Долучитися за контрактом до служби в них може кожен охочий українець. Військовослужбовці підрозділів тероборони отримуватимуть заробітну плату, забезпечуватимуться медичною допомогою і матимуть можливість служити поруч із домом. При цьому, на період служби за ними повинно зберігатись місце роботи і середня зарплата.