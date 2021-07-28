Зеленський підписав закони про створення тероборони і чисельність ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 29 липня, підписав закони "Про основи національного спротиву" та про зміни до Закону "Про чисельність Збройних сил України". Закони Зеленський підписав на Житомирщині під час заходів з нагоди Дня Сил спеціальних операцій, повідомила пресслужба президента України.

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За словами Зеленського, закон "Про основи національного спротиву" передбачає комплекс важливих заходів, які мають на меті розвиток територіальної оборони та руху опору, впровадження системи підготовки населення до національного спротиву. Зеленський запевнив, що цей документ дає змогу в разі потреби залучити все населення України до захисту території. Він запевнив, що "заходи національного спротиву здійснюватимуться як на підконтрольній, так і на тимчасово окупованих територіях нашої держави".

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала президентські законопроєкти "Про основи національного спротиву" та про збільшення чисельності Збройних сил України (ЗСУ) у першому читанні 29 червня, а 16 липня - в цілому.

Згідно з підтриманими змінами про збільшення чисельності ЗСУ, її збираються наростити на 11 тисяч військовослужбовців - до 261 тисячі осіб. Збільшення пов'язане зі створенням територіальної оборони.

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Зеленський представив нове командування Генштабу ЗСУ

Під час заходів на Житомирщині Володимир Зеленський також представив новопризначене командування Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Користуючись нагодою, я у вашій присутності також хочу окремо привітати з призначеннями та представити вам нових командирів у нашому війську. Це - головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Залужний Валерій Федорович, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Шаптала Сергій Олександрович та заступник головнокомандувача ЗСУ Мойсюк Євген Георгійович", - сказав Зеленський, виступаючи перед військовослужбовцями Сил спеціальних операцій (ССО), повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що вже підписав відповідні укази про призначення. "Ви всі чудово знаєте цих людей, знаєте, що це справді потужні бойові офіцери, найголовніше - патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет серед наших військовослужбовців", - зазначив Зеленський, подякувавши попередньому керівництву Генерального штабу ЗСУ.