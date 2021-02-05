 Зеленський змінив начальника генштабу ЗСУ та двох командувачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2021

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Зеленський змінив начальника генштабу ЗСУ та двох командувачів

Президент України Володимир Зеленський продовжує кадрові перестановки в Збройних силах: змінені начальник генштабу, а також командувачі десантно-штурмових військ та Операції об'єднаних сил.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 липня, ухвалив рішення про зміну начальника генерального штабу Збройних сил України, командувача десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Операції об'єднаних сил. "Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та Командувача об'єднаних сил. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко", - сказано в повідомленні на сайті глави держави.

Начальником Генерального штабу ЗСУ призначений Сергій Шаптала, а командувачем об'єднаних сил - Олександр Павлюк. Відповідні укази оприлюднені на сайті президента України. "Глава держави акцентує увагу командирів усіх рівнів у Збройних Силах, керівників у сфері оборони та в секторі безпеки на необхідності активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації нашої армії та стовідсоткової підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах сучасної війни", - зазначили в прес-службі президента.

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"Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах", - цитує Зеленського прес-служба. Також глава держави зазначив, що ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони та сектора безпеки. "Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в міністерстві оборони очікую більш системної роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних Сил загалом", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, що напередодні головнокомандувачем ЗСУ замість звільненого Руслана Хомчака був призначений генерал-майор, командувач військами оперативного командування "Північ" Валерій Залужний.

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