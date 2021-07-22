За рік на Донбасі загинули 45 українських військових

За рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксовано двократне скорочення втрат серед військовослужбовців збройних сил України, повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на сході України.

"Рік тому вступив у дію режим припинення вогню. Незважаючи на численні порушення з російського боку, результати дії режиму припинення вогню очевидні: вдвічі менше смертей українських військовослужбовців, втричі менше поранених, майже втричі менше обстрілів, у порівнянні з періодом з липня 2019-го до липня 2020 року", - йдеться на сторінці української делегації у Facebook у вівторок, 27 липня.

За даними штабу Операції об'єднаних сил (ООС), на Донбасі із 27 липня 2019 року до 26 липня 2020 року з боку незаконних збройних формувань здійснено 4257 обстрілів українських військових. Через бойові дії на Сході України загинули 88 українських військовослужбовців, 494 дістали поранень.

За аналогічний період із 27 липня 2020 року до 26 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинули 45 українських військовослужбовців, 154 дістали поранень, повідомили у штабі ООС.

Нагадаємо, повний і всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі почав діяти з 00:01 27 липня 2020 року.

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