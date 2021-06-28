Рада підтримала створення тероборони і збільшення чисельності ЗСУ

Депутати Верховної Ради ухвалили в першому читанні законопроєкти "Про основи національного спротиву" та про збільшення чисельності Збройних сил України (ЗСУ). Відповідне голосування відбулося на позачерговому засіданні українського парламенту у вівторок, 29 червня. Ці законопроєкти наприкінці травня як невідкладні вніс до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський.

За законопроєкт "Про основи національного спротиву" свої голоси віддали 318 народних депутатів. Згідно з документом, складовими національного спротиву є територіальна оборона (ТО), рух спротиву та підготовка громадян України до дій із національного спротиву.

Законопроект передбачає, що в рамках системи ТО можна також створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю.

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До ЗСУ додадуть територіальну оборону

Інший законопроєкт, про внесення змін до першої статті закону "про чисельність Збройних сил України", підтримали 320 народних депутатів. Згідно з цим документом, чисельність ЗСУ збільшать на 11 тисяч військовослужбовців - до 261 тисячі осіб.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, збільшення чисельності ЗСУ потрібне для створення і забезпечення функціонування сил територіальної оборони ЗСУ, а також для розвитку Сил спеціальних операцій ЗСУ в інтересах формування руху спротиву, створення якого передбачено в законопроекті "Про основи національного спротиву".