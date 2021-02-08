Зеленський пропонує посилення ЗСУ та територіальної оборони

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про збільшення чисельності військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ). Оприлюднена у вівторок, 25 травня, на сайті ВР законодавча ініціатива Зеленського передбачає збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців. Мета - забезпечення функціонування окремого роду Сил територіальної оборони, а також для подальшого розвитку системи спротиву.

"Законопроєкт пропонує на законодавчому рівні збільшити чисельність Збройних сил України на 11 тисяч військовослужбовців для забезпечення функціонування окремого роду сил Збройних сил України - Сил територіальної оборони, а також подальшого розвитку системи спротиву", - повідомляється в пояснювальній записці до законопроєкту.

Таким чином, згідно з Конституцією України, Зеленський пропонує затвердити чисельність ЗСУ в кількості, що не перевищує 261 тисячу осіб, у тому числі 215 тисяч військовослужбовців, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Зеленський хоче розвивати територіальну оборону

Інший запропонований Зеленським законопроєкт - про основи національного спротиву, що передбачає широке залучення громадян України до забезпечення суверенітету і воєнної безпеки від зовнішньої агресії в мирний час та в особливий період. Згідно з документом, передбачається максимально широке залучення громадян України до дій, спрямованих на "забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави".

Елементами національного спротиву є територіальна оборона, рух опору та підготовка громадян України до дій з національного спротиву, мета яких полягає у підвищенні рівня стійкості та обороноздатності держави, йдеться у законопроєкті. Територіальна оборона складатиметься з військового, цивільного та військово-цивільного компонентів.

Читайте також: У прикордонних районах на півдні України проводять збори територіальної оборони

Комплектування добровольчих формувань територіальних громад здійснюватиметься на добровільних засадах. Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть ті громадяни України, які пройшли військову службу у ЗСУ або в інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Крім того, щоб потрапити в загони тероборони, доведеться пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.

Читайте також: Боєздатний резерв чи гра у війну? Як тренуються бійці тероборони

Громадян України, які не проходили військову службу, зараховуватимуть до складу добровольчих формувань територіальних громад після складання ними присяги добровольця територіальної оборони. Члени добровольчих формувань територіальних громад матимуть право застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони особисту мисливську зброю та набої до неї, пропонує внесений Зеленським законопроєкт.

Положення про рух опору

Згідно з іншим пунктом цього законопроєкту, для виконання завдань руху опору залучатимуть осіб на добровільних та конфіденційних засадах. Їм гарантуються нерозголошення факту їхньої участі в русі опору, а також соціальний і правовий захист з боку держави. Основою підготовки громадян України до національного спротиву стане їхня загальновійськова підготовка, що організовуватимуть за територіально-зональним принципом. Вона полягатиме в опануванні базових загальновійськових практичних умінь і навичок та поділяється на початкову і базову підготовку. Заходи з організації, планування та підготовки опору здійснюються в мирний час. Водночас ведення опору здійснюється з настанням особливого періоду на тимчасово окупованій території України, території України, яка захоплена агресором (противником) під час збройної агресії проти України.

Читайте також: СБУ викрила агентурну мережу ФСБ з колишніх спецпризначенців

Провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони належатиме Силам територіальної оборони Збройних сил України, йдеться в законопроєкті.