 У прикордонних районах на півдні України проводять збори територіальної оборони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2021

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Новини

У прикордонних районах на півдні України проводять збори територіальної оборони

Мета зборів - нарощування можливостей підрозділів територіальної оборони для виконання завдань, зазначили у Сухопутних військах ЗСУ.

Український військовий поруч з лінією розмежування біля окупованого проросійськими бойовиками Донецька

Український військовий поруч з лінією розмежування біля окупованого проросійськими бойовиками Донецька

У прикордонних районах в окремих областях на півдні України проводяться збори територіальної оборони (ТРО) для формування і підготовки підрозділів до виконання завдань за призначенням, а також щодо контролю населених пунктів, посилення і захисту державного кордону, охорони і оборони визначених об'єктів, боротьби з ДРГ.

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Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України у соцмережі Facebook у вівторок, 6 квітня.

Зазначається, що метою зборів є нарощування спроможностей підрозділів ТРО до виконання визначених їм завдань.

"Основними цілями зборів є - удосконалення рівня умінь і практичних навичок командирів і штабів щодо управління підрозділами, підвищення індивідуальних навичок військовослужбовців щодо виконання визначених завдань на реальних об’єктах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, це стосується охорони та захисту адміністративного кордону з АР Крим, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя; виконання завдань з контролю населених пунктів, по охороні органів державної влади, посиленню охорони критичних об'єктів, мостів, несення служби на блокпостах, контролю населених пунктів з виконанням завдань комендантської години.

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Також це стосується відпрацювання завдань для боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями, уточнили у Сухопутних військах ЗСУ.

Як повідомлялося, раніше Державний департамент США висловлив стурбованість пересуванням російських військ біля кордонів України та звернувся до Москви за поясненнями.

Напередодні глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що дуже занепокоєний через переміщення Росією її військ біля кордону з Україною та заявив про непохитну підтримку України з боку ЄС. Як повідомлялося, МЗС Німеччини і Франції також висловили занепокоєння через ситуацію на Донбасі та переміщення військ Росії на кордоні з Україною.

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