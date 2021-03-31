 Німеччина і Франція занепокоєні через порушення перемир′я на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2021

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Німеччина і Франція занепокоєні через порушення перемир'я на Донбасі

У спільній заяві глави МЗС Німеччини і Франції заявили, що "дуже уважно" спостерігають за рухом військ Росії на кордоні з Україною.

У МЗС Франції і Німеччини занепокоєні ескалацією ситуації на сході України

У МЗС Франції і Німеччини занепокоєні ескалацією ситуації на сході України

У зовнішньополітичних відомствах Німеччини і Франції висловили занепокоєння ситуацією на Донбасі та переміщеннями військ Росії на кордоні України. На цьому речники французького і німецького МЗС заявили у спільній заяві, оприлюдненій ввечері суботи, 3 березня.

"Німеччина і Франція занепокоєні зростанням числа порушень перемир'я, після того як у липні 2020 року ситуація на Сході України стабілізувалася. Ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією, особливо за переміщенням російських військ, і закликаємо сторони до стриманості та негайної деескалації", - зазначається у заяві.

У своїй заяві речники МЗС двох країн знову висловили підтримку суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

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Париж і Берлін вітають подовження мандату місії ОБСЄ

Також у заяві зазначається, що як посередники у "нормандському форматі" Німеччина і Франція домагаються повного виконання мінських домовленостей. "З цією метою тривають регулярні переговори", - йдеться у документі.

"У зв'язку з цим ми вітаємо подовження мандату Спеціальної спостережної місії (СММ) ОБСЄ в Україні і закликаємо припинити обмеження її переміщень, аби СММ могла виконувати свої завдання відповідно до свого мандату", - наполягли у зовнішньополітичних відомствах двох країн.

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США і Великобританія вже звернули увагу на Донбас

У четвер, 1 квітня, речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив про те, що Вашингтон застерігає Росію від "залякування" Києва на тлі повідомлень про нарощування російської військової присутності на кордоні з Україною. Він також згадав, що раніше міністр оборони США Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен подзвонили своїм українським колегам, щоб наголосити на підтримці України з боку США.

Своєю чергою, у п'ятницю, 2 квітня, глава МЗС Великобританії Домінік Рааб провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, у якій запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. "Ми глибоко занепокоєні російською військовою активністю, яка загрожує Україні", - заявив він.

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