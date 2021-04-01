 Глава МЗС України попросив ОБСЄ про додаткові патрульні бази на Донбасі | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.04.2021

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Україна

Глава МЗС України попросив ОБСЄ про додаткові патрульні бази на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що наступні тижні важливо пильно стежити за кожним кроком Росії.

Члени СММ ОБСЄ на Донбасі (архівне фото)

Члени СММ ОБСЄ на Донбасі (архівне фото)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ відкрити додаткові передові патрульні бази ОБСЄ вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону. "У наступні тижні важливо пильно стежити за кожним кроком Росії. І якщо є зараз місце, де ця увага потрібна більше, ніж будь-де, то це саме неконтрольована ділянка кордону між Україною та Росією" - зазначив Кулеба у телефонній розмові з чинною головою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде у суботу, 3 квітня.

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Як повідомляється на сайті українскього зовнішньополітичного відомства, Кулеба поінформував Лінде про системне загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму. Він повідомив, що це відбувається на тлі небажання РФ "підтвердити свою відданість режиму припинення вогню, а також нарощування російської військової присутності поблизу кордонів України".

Також Кулеба звернув особливу увагу на зростання протягом останніх тижнів інтенсивності російської пропаганди, зокрема системні спроби поширювати дезінформацію про нібито підготовку України до здійснення військової ескалації. Глава МЗС України запевнив співрозмовницю, що подібні звинувачення не мають нічого спільного із дійсністю, адже Україна залишається відданою політико-дипломатичним шляхам врегулювання конфлікту та деокупації українських територій.

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Лінде позитивно відзначила виваженість дій України в умовах загострення Росією безпекової ситуації, зазначається на сайті МЗС України.

Нагадаємо, 30 березня газета The New York Times повідомила, що близько 4 тисяч військових РФ скупчилися на кордоні з Україною. За інформацією видання, Європейське командування збройних сил США підвищило рівень спостереження за ситуацією з "можливої ​​кризи" до "потенційно неминучої кризи" - найвищої позначки. Це реакція на те, що Росія не вивела свої військові частини після завершення 23 березня військових навчань. У соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про перекидання Росією додаткових підрозділів у Брянську, Воронезьку і Ростовську області, а також в анексований Крим. За даними розвідки міноборони України, Росія завершує підготовку до провокації України на військову відповідь на лінії розмежування на Донбасі. Також у міноборони не виключили спробу просування російських окупаційних військ углиб території України.

Росія заперечує можливий початок бойових дій. 

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Члени СММ ОБСЄ на Донбасі (архівне фото)

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що наступні тижні важливо пильно стежити за кожним кроком Росії.  

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