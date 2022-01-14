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Анн Лінде

Анн Лінде - шведська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анн Лінде".

Анн Лінде є представницею Соціал-демократичної робітничої партії Швеції. Анн Лінде - міністерка закордонних справ Швеції у другому уряді Стефена Левена. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В ЄС узгодили підхід із 10 пунктів до кризи НАТО-РФ через Україну

В ЄС узгодили підхід із 10 пунктів до кризи НАТО-РФ через Україну 14.01.2022

Узгоджений міністрами підхід поєднує заходи стримування Росії та можливостей для діалогу.
Голова ОБСЄ закликала до дотримання перемир'я на Донбасі

Голова ОБСЄ закликала до дотримання перемир'я на Донбасі 15.06.2021

До негайного та повного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі закликала голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.
Глава МЗС України попросив ОБСЄ про додаткові патрульні бази на Донбасі

Глава МЗС України попросив ОБСЄ про додаткові патрульні бази на Донбасі 03.04.2021

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що наступні тижні важливо пильно стежити за кожним кроком Росії.
Швеція під час головування в ОБСЄ продовжить зусилля для врегулювання ситуації на Донбасі

Швеція під час головування в ОБСЄ продовжить зусилля для врегулювання ситуації на Донбасі 19.01.2021

Міністерка закордонних справ Швеції, що нині головує в ОБСЄ, перебуваючи з візитом у Києві, наголосила на важливості врегулювання ситуації на Сході України.
Швеція упродовж року головуватиме в ОБСЄ

Швеція упродовж року головуватиме в ОБСЄ 01.01.2021

Під час свого головування в ОБСЄ Швеція зосередиться на трьох напрямках - правах людини, демократії та верховенстві права, заявила глава МЗС країни.
Іран виплатить компенсації за збитий Boeing МАУ - МЗС Швеції

Іран виплатить компенсації за збитий Boeing МАУ - МЗС Швеції 03.07.2020

Глава МЗС Швеції заявила про відсутність сумнівів у тому, що Іран погодиться виплатити компенсації родичам пасажирів збитого поблизу Тегерана літака української авіакомпанії МАУ.
МОЗ України планує тестувати на антитіла до коронавірусу: що відомо про ІФА-тести

МОЗ України планує тестувати на антитіла до коронавірусу: що відомо про ІФА-тести 18.05.2020

В Україні планують тестувати методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу осіб із симптомами COVID-19 і контактних осіб. Докладніше про ці тести - у матеріалі DW.
США і КНДР відновили ядерні переговори у Швеції

США і КНДР відновили ядерні переговори у Швеції 05.10.2019

США та Північна Корея відновили ядерні переговори на робочому рівні у Швеції. Попередні переговори закінчилися провалом - сторони не домовилися про ядерне роззброєння КНДР.