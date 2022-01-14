Анн Лінде - шведська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анн Лінде".

Анн Лінде є представницею Соціал-демократичної робітничої партії Швеції. Анн Лінде - міністерка закордонних справ Швеції у другому уряді Стефена Левена. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.