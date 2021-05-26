Голова ОБСЄ закликала до дотримання перемир'я на Донбасі

Теперішня голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде у вівторок, 15 червня, висловила занепокоєння через збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню на Сході України та закликала до негайного і повного його дотримання.

"Я скористалася можливістю, щоб висловити своє занепокоєння збільшенням кількості випадків порушення режиму припинення вогню і повідомленнями про жертви серед цивільних і військових, і наголосила на необхідності негайного та повного дотримання режиму припинення вогню на Сході України", - сказала Лінде на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

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Вона також наголосила, що вирішення ситуації в Україні та навколо неї є пріоритетом для ОБСЄ і шведського головування в організації. "Ми активно працюємо над стійким політичним урегулюванням конфлікту відповідно до міжнародного права і принципів та зобов'язань ОБСЄ. Ми підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначила Лінде.

РФ відвела від кордону лише 12 тисяч військових - Кулеба

У свою чергу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія відвела від кордону з Україною щонайбільше 12 тисяч військових. За його словами, попри гучні заяви реального відведення військ Росії від українських кордонів не відбувається.

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"За нашими оцінками, з трохи більше ніж 100 тисяч російських військових, які були зосереджені на кордоні України й на окупованих територіях України на момент заяви про припинення цих начебто навчань, зараз, через більше ніж місяць, відведено щонайбільше 12 тисяч російських військових. Тому це не відведення, це не деескалація, і загроза залишається актуальною", - сказав Кулеба на спільній пресконференції.

Міністр зазначив, що докладно обговорив із Лінде безпекову ситуацію на Донбасі, російську агресію та її гуманітарні наслідки, подальшу роботу ОБСЄ в зоні конфлікту. Кулеба наголосив, що Україна високо цінує зусилля ОБСЄ, зокрема важливу роботу Спеціальної моніторингової місії та зусилля ОБСЄ в Тристоронній контактній групі, де Україна та Росія проводять переговори за посередництва саме ОБСЄ.