 Голова ОБСЄ закликала до дотримання перемир′я на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2021

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Новини

Голова ОБСЄ закликала до дотримання перемир'я на Донбасі

До негайного та повного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі закликала голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Анн Лінде

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде (фото з архіву)

Теперішня голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде у вівторок, 15 червня, висловила занепокоєння через збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню на Сході України та закликала до негайного і повного його дотримання.

"Я скористалася можливістю, щоб висловити своє занепокоєння збільшенням кількості випадків порушення режиму припинення вогню і повідомленнями про жертви серед цивільних і військових, і наголосила на необхідності негайного та повного дотримання режиму припинення вогню на Сході України", - сказала Лінде на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

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Вона також наголосила, що вирішення ситуації в Україні та навколо неї є пріоритетом для ОБСЄ і шведського головування в організації. "Ми активно працюємо над стійким політичним урегулюванням конфлікту відповідно до міжнародного права і принципів та зобов'язань ОБСЄ. Ми підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначила Лінде.

РФ відвела від кордону лише 12 тисяч військових - Кулеба

У свою чергу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія відвела від кордону з Україною щонайбільше 12 тисяч військових. За його словами, попри гучні заяви реального відведення військ Росії від українських кордонів не відбувається.

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"За нашими оцінками, з трохи більше ніж 100 тисяч російських військових, які були зосереджені на кордоні України й на окупованих територіях України на момент заяви про припинення цих начебто навчань, зараз, через більше ніж місяць, відведено щонайбільше 12 тисяч російських військових. Тому це не відведення, це не деескалація, і загроза залишається актуальною", - сказав Кулеба на спільній пресконференції.

Міністр зазначив, що докладно обговорив із Лінде безпекову ситуацію на Донбасі, російську агресію та її гуманітарні наслідки, подальшу роботу ОБСЄ в зоні конфлікту. Кулеба наголосив, що Україна високо цінує зусилля ОБСЄ, зокрема важливу роботу Спеціальної моніторингової місії та зусилля ОБСЄ в Тристоронній контактній групі, де Україна та Росія проводять переговори за посередництва саме ОБСЄ.

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