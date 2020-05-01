 МОЗ України планує тестувати на антитіла до коронавірусу: що відомо про ІФА-тести | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.05.2020

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Україна

МОЗ України планує тестувати на антитіла до коронавірусу: що відомо про ІФА-тести

В Україні планують тестувати методом імуно-ферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу осіб із симптомами COVID-19 і контактних осіб. Докладніше про ці тести - у матеріалі DW.

Тест на антитіла у Південній Кореї

Тест на антитіла у Південній Кореї

В Україні державним коштом планують проводити тестування методом імуно-ферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 для людей, що мають симптоми COVID-19 і контактним особам. Про це повідомив у понеділок, 18 травня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу в Києві. "Будемо тестувати людей, які мають клінічні прояви коронавірусної хвороби, також усіх без винятку контактних осіб, навіть якщо у них немає симптомів. Також всі групи ризику: Національна поліція, Національна гвардія, інші групи ризику", - сказав він. 

Очільник МОЗ України Максим Степанов (архівне фото)

Очільник МОЗ України Максим Степанов

ІФА-тести через забір крові дозволяють визначити, чи має людина імунітет до захворювання, чи є у неї достатня кількість антитіл до вірусу. Ще один метод - експрестест, доступний тепер у багатьох українських аптеках. Він проводиться через забір крові пацієнта, але результати не завжди є точними. До того ж, деяких з тих тестів можуть бути просто бракованими. Уряд Індії у квітні скасував замовлення великої партії дефективних китайських експрестестів та звинуватив Пекін у "безвідповідальності". Дві партії бракованих китайських тестів повернули також з Іспанії.

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Загадки імунітету 

Щодо імунітету до COVID-19 залишається ще чимало відкритих запитань. У кількох країнах світу, зокрема у Великобританії, США, Франції та Німеччині, з початком епідемії дискутували про можливість запровадження так званих "паспортів імунітету". Ідея проста: якщо результат ІФА тесту покаже наявність антитіл, то можна вважати, що людина вже перехворіла, а в її організмі виробився імунітет. Зрештою лише одна країна у світі - Чилі - спочатку офіційно оголосила про плани видачі таких "імунних паспортів" громадянам за результатами проходження тестів на наявність антитіл. Та вже за кілька тижнів МОЗ цієї країни уточнив, що видаватиме лише "посвідчення про одужання", а не "паспорти імунітету". 

ВООЗ: "Вірус, можливо, ніколи вже й не зникне"

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) застерігають від того, щоби за результатами тестів із наявністю антитіл в організмі людини однозначно стверджувати про імунітет. "На даному етапі пандемії недостатньо даних про ефективність антитіл-опосередкованого імунітету, - попереджають у ВООЗ. - Люди, які вважають, що у них імунітет до коронавірусу, тому що вони отримали позитивний результат тесту, можуть почати ігнорувати рекомендації органів охорони здоров'я. Таким чином, використання таких сертифікатів може збільшити ризики подальшої передачі вірусу". 

Майкл Раян

Майкл Раян з ВООЗ порівнює COVID-19 із ВІЛ

Минулого тижня представник ВООЗ Майкл Раян попередив, що на вироблення колективного імунітету до коронавірусу у світі можуть піти роки. "Вірус, може, й ніколи вже не зникне", - сказав Раян і порівняв його із вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), який у 1980-х спантеличив учених. Однак згодом світ адаптувався до життя із ВІЛ, з роками вдосконалювалася ефективна терапія, а останнім проривом у боротьбі з ВІЛ стала доконтактна профілактика PrEP

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Колективний імунітет: що кажуть науковці?

На початку травня стали відомі попередні результати дослідження на предмет колективного імунітету населення у Чехії. Аналіз, проведений серед понад 26 500 осіб, виявив 107 нових випадків COVID-19. "А це означає, що рівень імунізації населення дуже низький", - підсумував керівник Інституту інформації та статистики охорони здоров'я Чехії Ладислав Душек і додав, що імунітет, за оцінками, має не більше п'яти відсотків чеського населення. 

Ідентичні оцінки, де фігурує та ж цифра в п'ять відсотків, містяться і у дослідженнях щодо колективного імунітету в Іспанії та Франції. Навіть у Парижі, який прийняв на себе один з основних ударів коронавірусу в країні, показники інфікованості не перевищують десяти відсотків, йдеться у новому дослідженні біологічного інституту Institut Pasteur, опублікованому у науковому журналі Science. 

У цьому зв'язку згадують і про "окремий шлях" Швеції і Білорусі. Міністерство охорони здоров'я Білорусі на початку травня повідомило, що проведе в окремих районах країни централізовані дослідження з виявлення "імунного прошарку". Водночас у Швеції ще у квітні заявляли, що їхній м'який підхід до запровадження карантинних обмежень не продиктований стратегією на вироблення колективного імунітету. "Такої стратегії у нас немає", - підкреслила тоді очільниця МЗС Швеції Анн Лінде.

Тим цікавішими мають стати результати схожого комплексного дослідження на предмет колективного імунітету в Німеччині, яке проводить Інститут Роберта Коха (RKI) спільно з берлінською клінікою Charité. Перші результати очікують вже у травні-червні. 

Варто нагадати, що з Китаю та Південної Кореї раніше надходили повідомлення про пацієнтів, які видужали від хвороби, однак повторні тести знову підтвердили у них позитивний діагноз. Учені наразі не можуть точно пояснити цей феномен. Згідно з однією з гіпотез, яку озвучив керівник Корейського центру з контролю над захворюваннями Чон Юн Кьон, йдеться не про повторне зараження, а про здатність вірусу до "реактивації" в організмі.

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Недоліки тестів на антитіла 

Раніше aвторитетний німецький вірусолог Крістіан Дростен (Christian Drosten) з берлінської Charité звертав увагу на недолік тестів на антитіла. За його словами, часто вони дають хибний позитивний результат, якщо пацієнт був заражений іншим коронавірусом, адже SARS-CoV-2 - не єдиний поширений серед людства. Дростен погоджується із застереженнями ВООЗ про потенційну небезпеку такого сценарію: людина, отримавши хибне підтвердження на наявність антитіл, може почати нехтувати приписами і рекомендаціями медиків та захворіти на COVID-19.

Маттіас Орт (Matthias Orth) зі Спілки німецьких лабораторних лікарів (BDL) додає, що наразі жоден медик не може гарантувати пацієнту те, що його організм виробив імунітет до COVID-19. "Ще зарано про це говорити", - каже Орт. 

І все ж фахівці говорять про важливість ІФА-тестування, хоча би, щоби мати уявлення про реальні масштаби захворювання. Професорка Національного медичного університету імені Олександра Богомольця Ольга Голубовська у коментарі DW на початку травня привітала плани ІФА-тестування в Україні. "Зараз ми знаємо, що на одного хворого припадає до 5-10 безсимптомних форм (…) Звісно, це потрібно робити обов'язково, просто доступу до цих тест-систем немає, вони лише розробляються", - сказала вона. 

Оцінки Голубовської збігаються із даними останнього німецького дослідження, оприлюдненого на початку цього місяця. Згідно з ним, у ФРН могли бути інфікованими коронавірусом принаймні удесятеро більше людей, ніж вважали дотепер. Тож реальна кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 у Німеччині може становити щонайменше 1,8 мільйона осіб. Таких висновків дійшла група вірусологів Боннського університету під керівництвом професора Гендріка Штреека (Hendrik Streeck). Вони провели широкомасштабне дослідження в окрузі Гайнсберг на заході ФРН - одному з осередків епідемії в країні. 

Нагадаємо, що за даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України, в Україні за минулу добу зафіксовано 325 лабораторно підтверджених нових випадків COVID-19. Загалом в країні виявлено 18616 випадків зараження коронавірусом.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Стадіон? А навіщо!

    Щоб зібрати своєю грою на саксофоні багатотисячною аудиторію, Давору Крмпотику вже не обов'язково йти на стадіон. Тепер це можна зробити з балкона квартири. Над хорватським портовим містом Рієка з його майже 130-тисячним населенням щодня лунає віртуозна саксофонна гра в його виконанні. Однак байдужим до культури містянам було б краще, якби музикант-віртуоз мешкав десь у підвальному приміщенні.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Запальна музика серед похмурого оточення

    Утім, музику з балконів почуєш не тільки в Хорватії. У Німеччині теж можуть незгірш хорватів ударити в струни на балконі, що довели ось ці члени Фрайбурзького барокового оркестру. Похмурому оточенню занепалих будівель вони протиставили "Оду до радості" Людвіга ван Бетховена, таким чином взявши участь в загальнонімецькому музичному флешмобі. Взірцем для них стали концерти на балконах в Італії.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Небезпека для тих, хто без балкона

    Уряд Бельгії теж попрохав громадян залишатися вдома. А що робити тим, хто не має балкона, однак хоче подихати свіжим повітрям? Тоді залишається хіба що посидіти на підвіконні! Але тут один хибний рух і ... може статися непоправне, особливо, якщо мешкаєш на верхотурі.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Балкон і море

    Рік тому круїзний лайнер Spectrum oft the Seas вперше відплив з Німеччини в навколосвітню подорож. Тепер він перебуває поблизу Австралії. Однак через коронавірус пасажири вже не подорожують. На фото - члени екіпажу, які милуються гаванню Сіднея з балконів свої кают.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Буденні замальовки

    Складається враження, що перед нами одна зі сцен якогось голлівудського фільму, але насправді ця жінка розвішує прання в Катманду. У столиці Непалу вже два тижні діє комендантська година. На висоті вірус не такий страшний.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Перукарня на свіжому повітрі

    У розташованому на півдні Лівану селищі Хула балкон перетворився в перукарню. До речі, досить практично, адже підстрижене волосся просто здувається вітром. Головне, щоб маска не злітала і перукарила особа, з якою маєш мешкати в одному домоволодінні.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Канал доставки продуктів

    Необхідність - мати винаходу, як каже японська мудрість. Цей милий чоловік в Марселі не може виходити зі своєї квартири навіть за покупками. Тож сусіди принесли йому повну торбину продуктів. Тепер її залишається лише підняти імпровізованою мотузкою - зв'язаними вузлами покривалами.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Кому балкон, а кому й фітнес-студія

    Себастьян Манко - тренер з фітнесу. Щоб під час пандемії мешканці цього будинку для людей похилого віку в французькому місті Бордо залишалися в добрій формі, Манко проводить з ними тренування. Але робити це потрібно на безпечній відстані від літніх людей, адже вони належать до групи ризику в разі зараження коронавірусом. Тут тобі й свіже повітря і без ризику зараження. Добре, що є балкон!

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Навіть серйозні заняття спортом не проблема

    Ганс-Петер Дурст - спортсмен. На Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро він здобув дві золоті медалі. 26 років тому Дурст пережив ДТП, наслідком чого стало порушення почуття рівноваги. Відтоді його поле зору обмежене, а реакція сповільнена. Але триколісний велосипед компенсує всі ці вади. Коли лютує коронавірус, просторий балкон у квартирі Дурста в Дортмунді уможливлює йому щоденні тренування.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Що більше, то краще

    А взагалі найкраще пересидіти карантин під час коронавірусу на великих балконах. Приміром, ось цей балкон у Монако міститься на двох поверхах фешенебельного хмарочосу Tour Odeon і навіть має басейн з гіркою. Однак таке задоволення не з дешевих - цей пентхаус разом з балконом коштують близько 300 мільйонів євро.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Балконний чорний гумор

    У той час, як іншим його побратимам доводиться нидіти всередині приміщень, цей скелет у Франкфурті-на-Одері має власний балкон. І не лише в період пандемії.

    Автор: Марко Мюллер, Валерій Сааков


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Тест на антитіла у Південній Кореї

Що відомо про ІФА-тести на антитіла до коронавірусу

МОЗ України планує проводити ІФА-тестування на антитіла до коронавірусу особам зі симптомами COVID-19.  

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