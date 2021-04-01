США застерегли Росію щодо "залякування" України

На тлі повідомлень про нарощування російської військової присутності на кордоні з Україною Сполучені Штати застерегли Росію від "залякування" Києва. Відовідну заяву зробив у четвер, 1 квітня, речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Ми вкрай стурбовані недавньою ескалацією російських агресивних і провокаційних дій на Сході України", - наголосив перед журналістами офіційний представник американського дипломатичного відомства, якого цитує інформагенція AFP. За його словами, Вашингтон категорично відкидає "будь-які агресивні дії, що мають на меті залякати й погрожувати нашому партнеру Україні".

"Ми, безумовно, стурбовані нещодавньою ескалацією російських агресивних і провокаційних дій на Сході України, включно з порушенням перемир'я з липня 2020 року, що призвело до смерті чотирьох українських солдатів 26 березня і поранення ще двох", - сказав Прайс, цитує "Інтерфакс".

Нед Прайс згадав також те, що раніше міністр оборони США Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен подзвонили своїм українським колегам, щоб наголосити на підтримці України з боку США.

Вашингтон пообіцяв Києву підтримку

Про підсумки розмови з Остіном поінформував у четвер міністр оборони України Андрій Таран. "Американські партнери активно ініціюють контакти, висловлюють щиру стурбованість спробами Росії загострити ситуацію навколо України. Сьогоднішній дзвінок американського колеги є яскравою демонстрацією проактивної позиції США у підтримці суверенітету і кроків з відновлення територіальної цілісності України", - сказав Таран. Міністр оборони США підкреслив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України, повідомили в міноборони України.

Раніше під час розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою держсекретар США Ентоні Блінкен "підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі й в Криму".

Як повідомлялося, раніше в міноборони України повідомляли про нарощування російської військової присутності з метою провокувати Україну в зоні конфлікту на Донбасі. У Кремлі відповіли на це, що мають право передислоковувати свої війська на своїй території, а також укотре запевнили, що російські військові на Донбасі не воювали й не воюють.

Натомість міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров застеріг у четвер від "руйнування України" в разі загострення збройного протистояння на Донбасі.

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