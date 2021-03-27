 ОБСЄ продовжила мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні на рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2021

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ОБСЄ продовжила мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні на рік

ОБСЄ продовжила мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні до 31 березня 2022 року. У МЗС України привітали це рішення.

ОБСЄ продовжила мандат спеціальної моніторингової місії в Україні

ОБСЄ продовжила мандат спеціальної моніторингової місії в Україні

Організація з безпеки і співробітництва в Європі(ОБСЄ) продовжила мандат своєї спеціальної моніторингової місії (СММ) в Україні до 31 березня 2022 року. Про це повідомило міністерство закордонних справ України у середу, 31 березня.

"Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення Постійною радою ОБСЄ консенсусного рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

"Продовження мандата забезпечить безперервну моніторингову діяльність СММ ОБСЄ в Україні для об'єктивного та своєчасного інформування міжнародного співтовариства про прояви збройної агресії Російської Федерації проти України", - зазначили в МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що місія і надалі відстежуватиме розвиток ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, особливо в районах, прилеглих до непідконтрольної уряду України ділянки українсько-російського державного кордону.

В МЗС України наголосили, що мандат СММ ОБСЄ передбачає безпечний і надійний доступ спостерігачів до всієї території України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Автономною Республікою Крим та Севастополем.

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Вважаємо неприпустимими дії Російської Федерації, спрямовані на обмеження моніторингової діяльності СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях на сході України та блокування доступу місії до тимчасово окупованого Криму. Російська сторона має негайно припинити перешкоджати місії виконувати свій мандат", - йдеться в заяві МЗС України.

Також у Києві очікують, що СММ ОБСЄ посилить моніторинг інших протиправних дій Росії, а саме - "мілітаризації Криму, обмежень свободи судноплавства в Азовсько-Чорноморському регіоні, порушень фундаментальних принципів та зобов'язань ОБСЄ, зокрема поваги до суверенітету, недоторканності кордонів та територіальної цілісності держав".

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні була створена 2014 року.

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