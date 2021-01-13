СБУ викрила агентурну мережу ФСБ з колишніх спецпризначенців

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) викрили агентурну мережу Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), яка діяла на території низки українських областей. Про це в п'ятницю, 5 лютого, повідомило управління СБУ в Одеській області.

Зазначається, що до складу мережі входили колишні бійці спеціального призначення військової розвідки України. Їх, згідно з повідомленням, завербували двоє кадрових співробітників ФСБ.

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Російські агенти готували диверсії

У СБУ повідомили, що агентурна мережа діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей. Зазначається, що завербовані спецпризначенці, зокрема, готували диверсійні операції на території Миколаївської області. Вони мали сприяти проникненню диверсійно-розвідувальних груп з тимчасово окупованих територій, а серед об'єктів таких запланованих диверсій - бойові літаки Збройних сил України (ЗСУ) на аеродромі "Кульбакіно"

Згідно з повідомленням агенти також проводили вербувальну роботу серед високопосадовців збройних сил. "Також агенти ФСБ збирали інформацію про дислокацію та переміщення українських Збройних сил, кадровий склад та оперативно-службову діяльність Головного управління розвідки Міністерства оборони, Сил спеціальних операцій, Штабу ВМС, 73-го Морського центру спеціальних операцій ЗСУ, їхньої міжнародної взаємодії з іноземними партнерами тощо", - йдеться в повідомленні.

Зазнчається, що контррозвідникам вдалося задокументувати намір викрасти та перевезти до Росії одного з колишніх командувачів українських Сил спеціальних операцій (ССО). За цю операцію агенти мали отримати винагороду у 100 тисяч доларів США, повідомляють у СБУ.

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Викриття російської мережі дестабілізації у Telegram

Нагадаємо, що 1 лютого в СБУ повідомляли про викриття іншої мережі агентів російських спецслужб. Але того разу йшлося про осіб, які намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні за допомогою Telegram-каналів. Серед ресурсів, які використовувалися з цією метою, були канали під назвами "Легітимний", "Резидент", "Картель", "Пліткарка", "Чорний квартал", "Політичний розклад", "Нетипове Запоріжжя", "Тремпель Харків", "Одеський фраєр", "Дніпро live", "Миколаїв live", "Херсон live".

У СБУ зазначили, що мережу було створено 85-м головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ. До неї належали жителі Харкова та Одеси, які були активістами "російської весни" і зараз базуються на території так званої "ПМР" - "Придністровської молдавської республіки" (самопроголошене державне утворення на території Молдови).